“أقرب شبيـــه للآيفون“ مواصفات هاتف oppo A17 وسعره.. أناقة فوق الخيال

من أشهر شركات الهواتف الذكية وأكثرها انتشارا في الفترة الماضية شركة أوبو والتي أصدرت هاتف جديد بمواصفات قياسية وهو oppo A17 الذي يتمتع بمزايا عديدة ستجعله من ضمن الهواتف الأعلى مبيعا، حيث سيقبل على شراءه الكثيرون ممن يبحثون عن هاتف أنيق وأداءه سريع وفي نفس الوقت سعره مناسب، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مواصفات oppo A17 وأبرز مميزاته وعيوبه وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف oppo A17

الهاتف مصمم بشكل أنيق وجذاب، كما أنه خفيف الوزن حيث يبلغ وزنه 189 جرام.

هاتف oppo A17 مصنوع من مواد قوية ليتحمل الصدمات، كما يقاوم قطرات ورذاذ المياه.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع، ومزود بمدخلين لاستخدام شريحتين اتصال، ويمكن استخدام بطاقة ذاكرة داخلية،

معالج الهاتف من نوع Helio G35 بتقنية 12 نانو متر وهو معالج قوي يضمن أداء سريع وسلس للهاتف.

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات الكاميرا الرئيسية دقتها تبلغ 50 ميجا بكسل والعدسة الأمامية دقتها 5 ميجا بكسل.

مقاس الشاشة 6.56 بوصة ونوعها IPS LCD ودقتها تبلغ 720×1612.

مساحة تخزين الهاتف تبلغ 64 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 4 جيجا رام.

عيوب هاتف oppo A17

هاتف oppo A17 كما يتمتع بمزايا عديدة توجد به أيضا بعض العيوب وفقا لأراء الخبراء، وفيما يلي أبرز تلك العيوب :

الكاميرات ليست على مستوى عالى من الدقة.

دقة الشاشة HD بعكس الهواتف الحديثة التي اغلبها بدقة Full HD.

الأداء قد يكون ليس بالقوة والسرعة المطلوبة.

شاحن البطارية ليس بالكفاءة العالية لذا قد يستغرق وقت طويل اثناء الشحن.

سعر هاتف oppo A17

هاتف oppo A17 يتوافر بألوان متعددة وهي الاسود والازرق والاورنج ويبلغ سعره في السوق المصري 5000 جنيه.