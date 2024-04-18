“هنــــا” رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر عبر www.aadl.com.dz 2024

يتساءل قطاع كبير جدا من الناس عن رابط التسجيل في سكنات عدل ثلاثة بالجزائر حيث أن وزارة السكن والعمران في مدينة الجزائر قامت بتوفير مشروع يقوم بإعداد العديد من الوحدات السكنية ذات أسعار منخفضة لجميع المواطنين حيث ان سكنات عدل تتيح لجميع المهتمين في الحصول عليها إمكانية التقديم إلكترونيا ويمكنكم الاطلاع على الخطوات التي تمكنكم من التقدم والدخول على رابط التسجيل مباشرة من خلال متابعة هذا المقال.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

للحصول على كيفيه التقديم في سكنات عدل 3 بالجزائر تابعوا معي النقاط التالية:

ادخل أولا على موقع سكنات عبر 3 من خلال هذا الرابط.

قم بكتابة رقم التعريف الوطني الخاص بالمتقدم ورقم الضمان الاجتماعي.

قم بكتابة المعلومات المطلوبة منك.

ارفع هذه الوثائق كما هو مطلوب.

بدفع رسوم التقديم.

انقر على أيقونة التسجيل.

شروط التسجيل في بيانات عدل 3

يمكنك من خلال النقاط التالية للاطلاع على الشروط المطلوبة للتسجيل في بيانات عدل 3: