تحديث واتساب جي بي الاخير مذهل حقًا للجميع (ضد الحظر).. مزايا عديدة استغل التطبيق وخليك مختلف عن الكل
تحديث واتساب جي بي الاخير مذهل حقًا للجميع (ضد الحظر).. مزايا عديدة استغل التطبيق وخليك مختلف عن الكل
هل تعرفت على تحديث واتساب جي بي الجديد، لا سيما أن هذا التطبيق يعد ضمن التطبيقات الرائدة في مجال التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه يحظى باهتمام كبير من قبل المستخدمين الذين يبحثون دائما عن أحدث المميزات، ونظرا لأهمية هذا التطبيق في الاتصالات اليومية فإن الكثير من الأشخاص يتطلعون لمعرفة كيفية الاستفادة من التحديث الجديد، وكذلك الخصائص الجديدة التي يقدمها لذا قررنا تجميع المعلومات الضرورية حول هذا التحديث المميز.
تحديث واتساب جي بي
مما لا شك فيه أن التطبيقات الخاصة بالتواصل سهلت على الكثير معرفة حياة وتفاصيل الشخص الآخر إذا لم يكن مقيم داخل نفس الحيز العمراني للشخص الراغب في الاطمئنان عليه، بالإضافة إلى أن هذا التطبيق يساعد الكثير من الأشخاص في متابعة سير عملهم، كل ذلك أصبح سهلا بوجود التكنولوچبا، لهذا حينما سمع الكثير من الأشخاص حول وجود تحديث واتساب جي بي أرادوا جميعا معرفة المميزات الخاصة به حتى يقوموا بتنزيل هذا التطبيق والتمتع بهذه المميزات.
معرفة من زار حسابك علي فيس بوك.. طرق مميزة محدش هيقلك عليها غيرنا!!
مميزات تحديث واتساب جي بي
الكثير يرغبون في معرفة المميزات الجديدة في تحديث واتساب جي بي، والتي تتلخص فيما يلي:
- إضافة أرقام متعددة: يمكنك الآن إضافة أكثر من رقم إلى حسابك على واتساب.
- إرسال ملفات بكميات كبيرة: أصبح بإمكانك إرسال ما يصل إلى 100 ملف في مرة واحدة.
- إرسال صور جماعية: يمكن إرسال ما يصل إلى 90 صورة دفعة واحدة.
- خيار إخفاء الحالات: لديك الآن خيار لإخفاء مشاهدة الحالات من الآخرين.
- ميزة حذف الرسائل: يمكنك حذف الرسائل بعد إرسالها.
- الرسائل الجماعية: إمكانية إرسال رسالة جماعية لما يصل إلى 600 شخص.
- وضع الطيران: قطع الإنترنت عن التطبيق بمجرد تفعيل هذا الوضع.
- تأثيرات بصرية: تأثيرات مميزة عند إرسال الصور.
- تخصيص الخط: إمكانية تغيير وتخصيص الخط داخل التطبيق.
- الرد التلقائي: خاصية الرد التلقائي على الرسائل.
- بث الرسائل النصية: إرسال الرسائل النصية بشكل بث.
- الخصوصية: عدم ظهور العلامة الزرقاء عند قراءة الرسائل.
- حسابات متعددة: فتح أكثر من حساب في نفس الوقت.
- الأمان: قفل التطبيق بـ نمط أو كلمة مرور أو بصمة.
- التخصيص: تغيير مظهر التطبيق بثيمات متنوعة.
- تحميل الحالات: تحميل الحالات دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.
- التحكم في الخصوصية: التحكم الكامل في إعدادات الخصوصية.
- إرسال فيديوهات كبيرة: إرسال مقاطع فيديو تصل إلى 50 ميجا بايت.