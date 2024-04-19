خطوات التقديم على تأشيرة الكويت 2024 وطريقة الحصول عليها في 4 نقاط

خطوات التقديم على تأشيرة الكويت 2024، التي أصبحت مسعى للكثيرين من الباحثين عن فرص عمل، فهي تـُعد من أغني الدول العربية وذلك بسبب ارتفاع سعر العملة الكويتية وارتفاع الأجور بها مقارنةً بباقي الدول العربية، وقد أغلقت دولة الكويت أبواب الحصول على التأشيرات مدة زادت عن عام ونصف حتي قامت مؤخرًا بفتحها في شهر أبريل من العام الحالي ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي كل ما هو جديد فيمَا يخص التقديم على التأشيرة الكويتية.

خطوات التقديم على تأشيرة الكويت 2024

بدايةً يكون التقديم على التأشيرة الكويتية من خلال منصة إلكترونية تسمي “متي” وفقاً إلى الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة متي.

ملأ البيانات المطلوب وهي الرَّقْم المدني والرقم المسلسل للرقم المدني ورقم الهاتف النقال و البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم.

ومن ثم يجب عليك قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة جيدًا ومن ثم الموافقة عليها.

بعد ذلك اضغط علي خانة التسجيل.

كيف أحصل علي تأشيرة عمل كويتية 2024

أولًا يجب عليك البحث عن وظيفة عن طريق شركة توظيف أو من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك. الحصول على عقد عمل مُعتمد من وزارة العمل الكويتية. قدم طلب تأشيرة عمل عبر المنصة الإلكترونية متي أو من السِّفَارة الكويتية الموجودة داخل دولتك. ومن ثم ادفع الرسوم المُحددة وسوف تحصل علي التأشيرة من الجهات المعنية بعد استيفاء كافة الشروط، واليكم رابط المستندات المطلوبة لتأشيرة عمل الكويت.

شروط الحصول علي التأشيرة الكويتية

يشترط على المتقدم للتأشيرة أن يكون لديه كفيل كويتي الجنسية مقيم في دولة الكويت.

ينبغي لذلك الكفيل أن يمتلك تسجيل قانوني.

أن يكون لدي المتقدم للتأشيرة عقد عمل في العمل الأهلي الكويتي وذلك العقد يستخرجه الكفيل نفسه.

ينبغي للمتقدم لطلب التأشيرة أن يقوم بفحص طبي شامل في إحدى المراكز الطبية الرسمية التابعة لحكومة بلده.

ويتوجب علية كتابة رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به داخل سجلاته الطبية.

يجب علي المتقدم تحميل نموذج من طلب الحصول على التأشيرة من الموقع الرسمي للسفارة الكويتية داخل بلدة.

يشترط علي المتقدم تقديم كافة الوثائق والمستندات الرسمية المطلوبة التي ينبغي أن تتوافر مع شروط قَبُول الوظيفة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات التقديم على تأشيرة الكويت 2024 وطريقة الحصول عليها في 4 نقاط