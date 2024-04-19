المستندات المطلوبة للحصول علي تأشيرة العمل الكويتية والشروط 6 المطلوبة بعد التحديث 2024

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة العمل الكويتية، التي يتسابق الكثيرون للحصول عليها، فقد أصبح السفر للعمل بالخارج حلم يراود العديد من الشباب في الآونة الأخيرة وذلك لصعوبة الحصول على العمل في أوطانهم بالإضافة إلى انخفاض الأجور بها بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ودولة الكويت أصبحت تربة خصبة لأحلام تلك الشباب بسبب فرص العمل الجيدة داخلها وارتفاع الأجور بها وعدم وجود ضرائب علي الدخل الشخصي.

المستندات المطلوبة للحصول علي تأشيرة العمل الكويتية

أولًا يجب علي المتقدم لطلب التأشيرة استخراج (سمة الدخول) من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية. يشترط علي المتقدم لطلب التأشيرة استخراج صحيفة الحالة الجنائية مباشرًة بعد استخراج سمة الدخول و التوجه بها إلي السِّفَارة الكويتية. يجب على المتقدم للتأشيرة تقديم إيصال إيداع نقدي تبلغ قيمته 100دولار أمريكي علي أن يصدر من بنك الكويت الوطني باسم المتقدم. يشترط تقديم الأصل من الكشف الطبي الساري. يتوجب تقديم جواز السفر وصورة ضوئية مدون عليها رَقَم الهاتف الخاص بالمتقدم. ينبغي تقديم الشهادة الطبية الأصلية مع مطابقتها بجواز سفر المتقدم أو مطابقتها مع الرَّقَم القومي للبطاقة الخاصة به. يجب على المتقدم للتأشيرة تقديم أصل عقد العمل الخاص به مصدق عليه من وزارة الخارجية الكويتية ومن سِفَارة بدله الموجودة داخل دولة الكويت وإذا كان المتقدم لطلب التأشيرة مصري الجنسية فيجب أن يكون العقد أيضًا مصدق من وزارة الخارجية المصرية ووزارة القوي العاملة المصرية. يجب أن يكون عقد العمل ذاك مؤرخ وينبغي أن يكون تاريخ تصديقه من الخارجية الكويتية لاحقًا لتاريخ إصدار العقد. يجب ألا يكون هناك إهمال لأي مادة من بنود العقد.

شروط الحصول على تأشيرة عمل كويتية

يجب علي المتقدم أن يكون لديك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل الذي سوف يعمل به داخل الكويت. ينبغي أن يمتلك شهادة جامعية معتمدة في مجال التخصص. يجب أن تكون قادرًا على فهم اللغة العربية والتحدث بها بطلاقة. يتوجب ألا يقل عمرة عن 21 عامًا أو يزيد عن 45 عامًا. عليه أن يجتاز فحصًا طبيًا شاملًا في أحدى المستشفيات المُعتمدة داخل دولة الكويت. يتوجب أن يكون لديه عقد عمل مُعتمد من وزارة العمل الكويتية، واليكم رابط التقديم في تأشيرة الكويت.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه المستندات المطلوبة للحصول علي تأشيرة العمل الكويتية والشروط 6 المطلوبة بعد التحديث 2024.