خبر سار للعراقيين الان!.. كشوف اسماء المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024 وزارة العمل جميع المحافظات

تشغل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية، بال ملايين المواطنين في كافة المحافظات العراقية، حيث إن هذا البرنامج يعد من أهم البرامج الداعمة للعديد من المواطنين والأشخاص الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا، بما يُساهم في توفير حياة كريمة وملائمة لهم، إضافة إلى إن الجميع يتساءل عن سبب تأخير الوجبة السابعة حتى الأن، خاصة وأن الوجبات السابقة تم إصدارها في المواعيد المحددة، وهي ما تقوم وزارة العمل بالكشف عنه في السطور التالية.

سبب تأخر ظهور الوجبة السابعة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية تم تأخرها لعدم توفير التمويل اللازم توزيعه على جميع الأشخاص المتقدمة، حتى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لكي يتم العمل على صدور الوجبة الجديدة من الرعاية، إضافة إلى أنها تشمل عدد كبير من المتقدمين للحصول على الدعم الشهري المقدم من قبل حكومة العراق.

كيف أطلع على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تتمثل خطوات القيام بإستخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عند صدورها، وفقًا لما يلي:-