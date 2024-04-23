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نزل تردد قناة الرشيد الفضائية الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة
حازت قناة الرشيد الفضائية علي إعجاب العديد من المشاهدين من خلال عرضها للعديد من البرامج المختلفة والمتنوعة، كما أنها تعرض العديد من الأخبار الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية التي تمر بها البلاد العراقية بطريقة مختلفة وجذابة مما تعمل علي انتباه المشاهد من خلال عرضها المتميز، حيث يتاح للجميع تحميل القناه علي شاشات التلفاز الخاص عبر القمر الصناعي النايل سات، من اهم مميزاتها بأنها لا تحتوي علي فواصل إعلانية كبيرة مما تعمل علي حالات ملل للمشاهد، يستطيع جميع المتابعين تنزيلها دون الحاجة لدفع أي رسوم مالية إطلاقا، سنتناول جميع التفاصيل اللازمة التي يتم عرضها من خلال هذه القناه في السطور الآتية تابعونا.
التردد الجديد قناه الرشيد الفضائية العراقية عبر النايل سات
- مؤشر الترميز الخاص بقناه الرشيد: 27500.
- معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.
- مؤشر التصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.
- التردد الخاص بالقناة: 12360.
- القمر الصناعي: النايل سات.
من اهم البرامج التي تقدم من قبل قناه الرشيد الفضائية 2024
- برنامج أنا الذي حاز بإعجاب العديد من المتابعين.
- كما يتم تقديم برنامج الثامنة عبر قناه الرشيد.
- أيضا يتم بث برنامج مال واستثمار.
- تقدم برنامج يوم جديد.
خصائص قناه الرشيد الفضائية
- من اهم مميزات قناة الرشيد بأنها تبث العديد من البرامج والمسلسلات المختلفة والمتنوعة.
- يتاح للجميع تحميل التردد من خلال القمر الصناعي النايل سات.
- لا تحتوي علي فواصل إعلانية كثيرة حيث أن تلك الفواصل تزعج جميع المشاهدين.
- يتم من خلاله عرض جميع القضايا السياسية والاقتصادية، الاجتماعية الخاصة بدولة العراق.