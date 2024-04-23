ماما جابت بيبي أجمل أغاني قناة طيور الجنة اضبطها الآن على تردد قناة طيور الجنة الجديد للأطفال

تردد قناة طيور الجنة الجديد للأطفال والتي تقدم مجموعة كبيرة من البرامج والفقرات التي تساعد الطفل على أن يستغل وقت فراغه في شيء مفيد، حيث تحرص قناة طيور الجنة على تقديم محتوى هادف للأطفال في هذه المرحلة الأولى من أعمارهم، كما أن القناة تنوع من برامجها لكي تمي الطفل في جميع المجالات، لذا نتستعرض معكم تردد القناة الجديد على الأقمار الصناعية واهم مات تقدمه من أغاني

تردد قناة طيور الجنة الجديد للأطفال

تابع قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

طيور الجنة على العرب سات

كما أن للقناة تردد أخر على القمر الصناعي العرب سات، يمكنك متابعة القناة من خلاله بصورة مجانية تمامًا، وإليك تفاصيل التردد:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الاستقطاب: عمودي.

أفضل أغاني طور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة كبيرة من الأغاني التي تقدم العديد من القيم ومحاسن الأخلاف للأطفال في صورة بسيطة، ومن أهم أغاني قناة طيور الجنة التالي: