“البسلة بـ 20” سعر الخضار اليوم الثلاثاء 23/4/2024 في الأسواق المحلية المصرية 

يجب أن يكون الاهتمام بسعر الخضار جزءًا من تخطيط النظام الغذائي اليومي للحفاظ على صحة جيدة، وبالبحث عن الخيارات الأفضل والأكثر اقتصاد، يمكن للفرد تلبية احتياجاته الغذائية بشكل مستدام وصحي، ويتغير سعر الخضار أيضًا بناء على العوامل الاقتصادية مثل التضخم وتكلفة الإنتاج، وفي بعض الأحيان، يعتمد سعر الخضار على العلامة التجارية أو جودة الخضار، وبالتالي قد تجد اختلافًا في الأسعار بين الموردين المختلفين.

سعر الخضار اليوم

يتغير سعر الخضار يوميًا بناءًا على عدة عوامل منها:

الطلب والعرض: حيث يكون سعر الخضار منخفضًا عندما يكون فيها المعروض أكبر من الطلب، ويكون سعر الخضار مرتفعًا عندما يكون الطلب أكبر من المعروض.

يمكن للباحثين معرفة سعر الخضار من خلال التالى:

سعر الفلفل الرومي وصل من 12 إلى 18 جنيه.

سعر الفلفل الألوان وصل من 20 إلى 24 جنيه.

سعر الطماطم وصل من 3,50 إلى 6 جنيه.

سعر البصل وصل من 8 إلى 26 جنيه.

سعر البطاطس وصل من 5 إلى 12 جنيه.

سعر الجزر وصل من 3,50 إلى 4,50 جنيه.

سعر الكوسة وصل من 3 إلى 5 جنيه.

سعر الباذنجان الرومي وصل من 4 إلى 11 جنيه

سعر الباذنجان البلدي وصل من 2 إلى 6 جنيه.

سعر الفاصوليا وصل من 4 إلى 11 جنيه.

سعر البسلة وصل من 16 إلى 20 جنيه.

ارتفاع سعر الخضار اليوم

ارتفع سعر الخضار اليوم بنسبة ملحوظة في الأسواق، مما أدى إلى قلق لدى المستهلكين وزيادة الضغط على ميزانيتها، ويعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى عدة عوامل منها: