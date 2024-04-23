وزارة التعليم السعودي .. هل يمكن الحصول على شهادة إذ لم أسدد الرسوم + وطريقة التقديم

حجز الشهادة لطالب لم يسدد الرسوم الدراسية في المملكة العربية السعودية، والتي توفر وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية لحجز شهادة الطالب المتعثر عن سداد الرسوم الدراسية، وذلك من خلال بوابة “نور”، حيث تتيح هذه الخدمة للطالب الحصول على وثيقة تقييم التحصيل الدراسي فقط ولا تحتوي على تفاصيل الدرجات، كما سنبين في الأسطر التالية طريقة الحجز عن طريق نظام نور.

طريقة حجز الشهادة لطالب لم يسدد الرسوم الدراسية

يمكنك حجز شهادة لطالب لم يسدد الرسوم عن طريق نظام نور باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نظام نور. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للطالب أو ولي أمره. اضغط على “الخِدْمَات الإلكترونية”. ومن ثم اختر “خِدْمَات الطلاب”. اضغط على “طلب حجز شهادة”. إدخال بيانات الطالب المطلوبة. تحديد نوع الشهادة المطلوبة (خاصة أو عامة). سداد رسوم الخدمة. مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات. إرسال الطلب.

تعميم وزارة التعليم للمدارس الأهلية

أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية تعميمًا يلزم المدارس الأهلية بعدم حجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم بأي حال من الأحوال، حتى في حالة عدم سداد الرسوم الدراسية. وشددت الوزارة على ضرورة احترام حق الطلاب في التعليم، وعدم ربطه بمسائل مادية، كما أكدت الوزارة على استمرارها في إتاحة نقل بيانات الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية إلكترونيًا في نظام “نور”. وذلك لضمان تمكنهم من مواصلة تعليمهم في مدارس أخرى دون أي عراقيل.

كما أن الوزارة تؤكد على ضرورة حصول جميع الطلاب على تعليمٍ ذي جودة عالية، بغض النظر عن قدرتهم على سداد الرسوم الدراسية. وتدعو أولياء الأمور إلى التواصل معها في حال واجهوا أي صعوبات في هذا الشأن.