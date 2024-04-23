today يا فرحة قلبك.. اسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في الاسواق بعد آخر ارتفاع

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23-4-2024، تحليل وتوجيهات الشراء في الأونة الأخيرة، تزايد الاهتمام بمتابعة تحديثات سعر الدجاج الأبيض، وخاصة يوم الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من أبريل لعام 2024، تشير البيانات إلى تناقص في أسعار هذه الفئة من الدواجن، مما أدى إلى زيادة الإقبال على شرائها بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة.

أسعار الدواجن اليوم 2024

هذا الارتفاع في الإقبال يعكس استجابة السوق، لتلك التقلبات السعرية، حيث يبحث المستهلكون عن فرص شراء بأسعار مغرية ومناسبة لميزانياتهم، وتعتبر هذه الفرصة مثالية للتزود بالدجاج الطازج وتحضير وجبات صحية ولذيذة في المنزل، تأتي أسعار الدجاج الحالية في إطار تقلبات الأسواق التي قد تشهدها القطاعات المختلفة، ولكن الاهتمام المتزايد بمتابعة تلك التحديثات يساعد المستهلكين في اتخاذ قرارات شراء أكثر ذكاء وفعالية.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

من جانب آخر، توجد بعض التوجيهات التي يجب مراعاتها عند شراء الدجاج، مثل التأكد من جودة اللحم وعدم وجود أي علامات على فساد أو تدهور في الطعم أو الرائحة، ويفضل دائمًا شراء الدجاج من مصادر موثوقة ومعترف بها لضمان الحصول على منتج ذو جودة عالية.

أحدث أسعار الدواجن البيضاء في السوق المصري اليوم

في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المصرية، تم تحديث أسعار الدواجن البيضاء اليوم بناء على بيانات سوقية حديثة، في السوق المالية، تراوح متوسط سعر الدجاج الأبيض بين 75 و90 جنيها مصريا للكيلوجرام الواحد، وعند وصوله إلى المتاجر التجارية، يتراوح سعر الكيلوجرام بين 85 و117 جنيها، مع تفاوت في التسعيرات حسب المنطقة.

أسعار دواجن اللحم البيضاء

للدجاج البيضاء النقيض للدجاج البلدي، سجلت الأسعار قيمة تتراوح بين 75 و76 جنيها مصريا في السوق المالية، وعند بيعه في المتاجر، يصل سعر الكيلوجرام إلى ما بين 85 و90 جنيها مصريا.

أسعار الدجاج البلدي

أما بالنسبة للدجاج البلدي، فقد سجل سعر الكيلوجرام اليوم في السوق المالية 107 جنيهات مصرية، وعندما يتم بيعه للمستهلكين في المتاجر، يتراوح سعره بين 115 و117 جنيها مصريا للكيلوجرام الواحد.