“حسم الجدل” تسجيل تكافل الطلاب إلكترونيا أو من خلال لجان تكافل بالمدارس؟ “بيان هام”

نظام تكافل الطلاب واحد من الخدمات التي تقدم الدعم المالي للطلاب على مستوى المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية من أجل المساعدة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل من الطلاب والطالبات، ولهذا يتم البحث من قبل العديد منهم عن كيفية تسجيل تكافل الطلاب takaful وماهي الشروط الواجبة من أجل الحصول على الدعم المقدم، كل هذه الأسئلة سوف يتم الرد عليها خلال هذا المقال يرجى المتابعة.

كيفية التسجيل في برنامج تكافل

وأفادت المؤسسة بأن التسجيل يتم من خلال لجان “تكافل” في مدارس التعليم العام المشمولة بنظامها، الذين بدورهم يقومون بحصر وتسجيل بيانات الطلاب والطالبات المحتاجين وفق خصوصية عالية، ومن ثم تقوم المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم المسجلة لدى الجهات الرسمية كوزارة التعليم ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدة جهات أخرى وعلى ولي الأمر ملء استمارة تسجيل تكافل للطالب.

شروط التقديم في برنامج تكافل

لكي يتقدم الطلاب والطالبات والاستفادة من برنامج تكافل ينبغي أن تنطبق الأحكام والشروط المنصوص عليها والمتمثلة في الآتي: