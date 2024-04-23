طريقة تمليح الفسيخ في المنزل بالطرق القديمة الأصلية وتجهيزه لشم النسيم

مع اقتراب شم النسيم هناك اهتمام بشراء الفسيخ والرنجة من أجل تحضيرها خلال عيد شم النسيم أشهر أعياد الربيع في الوطن العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، فالجدير بالذكر أنه يمكن تحضير و تمليح الفسيخ وإعداده في المنزل من أجل تناوله مع الأهل والأصدقاء، وسبب الاهتمام بتمليح الفسيخ في المنزل نظرًا إلى كثرة حالات التسمم الناتجة من شراء الفسيخ المعد في الخارج، الجدير بالذكر أن تمليح الفسيخ عملية سهلة وبسيطة من حيث الخطوات ولا تتطلب مجهود كبير، كل ما يتطلبه الأمر هو تنفيذ الخطوات بشكل صحيح وإبقاء الفسيخ المدة الكافية التي يحتاج إليها لكي ينضج.

مكونات تمليح الفسيخ

يراعي توفير جميع هذه المكونات بالمقادير المحددة لتمليح فسيخ مماثل لذلك الذي يتم شراؤه من الخارج من حيث اللون والطعم، وتتمثل المكونات في الآتي:

كيلو سمك بوري.

ربع كيلو ملح خشن.

كوب من كل من الكركم وآخر من البابريكا.

5 حبات من الحبهان.

كوب شطه ناعمة.

طريقة عمل الفسيخ في المنزل

على الرغم من تعدد هذه الخطوات إلا أنها من ناحية التنفيذ سهلة وبسيطة على أي سيدة منزل، وتتمثل طريقة تمليح الفسيخ في الآتي: