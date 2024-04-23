طريقة تمليح الفسيخ في المنزل بالطرق القديمة الأصلية وتجهيزه لشم النسيم
مع اقتراب شم النسيم هناك اهتمام بشراء الفسيخ والرنجة من أجل تحضيرها خلال عيد شم النسيم أشهر أعياد الربيع في الوطن العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، فالجدير بالذكر أنه يمكن تحضير و تمليح الفسيخ وإعداده في المنزل من أجل تناوله مع الأهل والأصدقاء، وسبب الاهتمام بتمليح الفسيخ في المنزل نظرًا إلى كثرة حالات التسمم الناتجة من شراء الفسيخ المعد في الخارج، الجدير بالذكر أن تمليح الفسيخ عملية سهلة وبسيطة من حيث الخطوات ولا تتطلب مجهود كبير، كل ما يتطلبه الأمر هو تنفيذ الخطوات بشكل صحيح وإبقاء الفسيخ المدة الكافية التي يحتاج إليها لكي ينضج.
مكونات تمليح الفسيخ
يراعي توفير جميع هذه المكونات بالمقادير المحددة لتمليح فسيخ مماثل لذلك الذي يتم شراؤه من الخارج من حيث اللون والطعم، وتتمثل المكونات في الآتي:
- كيلو سمك بوري.
- ربع كيلو ملح خشن.
- كوب من كل من الكركم وآخر من البابريكا.
- 5 حبات من الحبهان.
- كوب شطه ناعمة.
طريقة عمل الفسيخ في المنزل
على الرغم من تعدد هذه الخطوات إلا أنها من ناحية التنفيذ سهلة وبسيطة على أي سيدة منزل، وتتمثل طريقة تمليح الفسيخ في الآتي:
- غسل سمك البوري الطازج أكثر من مرة من أجل إزالة أي رائحة كريهة.
- يُترك السمك لمدة 5 ساعات متواصلة وذلك من أجل التخلص من أي رائحة غير لطيفة وكذلك التخلص من الماء والدم الذي يوجد في سمك البوري.
- في وعاء عميق يتم إضافة مقدار كل من الملح، والشطه، الكركم، البابريكا وفصوص الحبهان.
- تُقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.
- تُتبيل السمك من جميع الجوانب بهذه التوابل مع الحرص على وضع كمية مضاعفة منها في خياشيم السمك.
- تغلف كل سمكة بعض تتبيلها بكمية مناسبة من الملح بشكل إضافي في كيس من النايلون بمفردها.
- تجمع الأسماك المغلقة بالنيلون كل واحدة على حداها في كيس كبير نظيف يتم غلقه بشكل محكم.
- يُترك في درجة حرارة المطبخ لمدة تتراوح من 10_12 يوم.
- بعد انقضاء المدة يتم إخراج واحدة للتأكد من نضجها.
- في حال عدم نضجها يتم تركها 3 أيام إضافية.
- تخرج كمية السمك بأكملها ويتم تنظيفها من الداخل والخارج مع قص الخياشيم والتخلص منها.
- يقطع إلى قطع صغيرة ويضاف له الزيت وعصير الليمون وإلى جانبه حلقات البصل وبذلك يصير الفسيخ جاهز للتناول.