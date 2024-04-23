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“عبـــر AADL3“ رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعتين
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الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره

التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 يتطلب توافر بعض الشروط في المتقدم والتي حددتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وفيما يلي الشروط المطلوبة :

  • أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم بها بصفة دائمة.
  • أن يكون عمره 20 عاما فيما فوق.
  • ألا يقل راتبه عن 24 الف دينار شهريا ولا يزيد عن 118 الف دينار شهريا.
  • ألا يكون لديه سكن خاص باسمه أو بإسم زوجته.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعتين
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