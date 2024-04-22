“مبروك النجاح” استعلم عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول في جميع محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية

من أكثر المواضيع التي تشغل بال الجميع في العراق من الطلاب وأولياء الأمور نتائج الثالث المتوسط الدور الاول، والتي لم تبدأ بعد ولكن الجميع يعيشون حالة من القلق والتوتر بشان هذا الأمر، حيث يعتبر الصف الثالث متوسط من أكثر الصفوف التعليمية الهامة في حياة الطالب التعليمية، فمن المقرر أن تبدأ الاختبارات في 21 مايو 2024 المقبل وعلى الفور بعد الانتهاء من الاختبارات تبدأ عملية التصحيح والمراجعة لتعلن النتيجة أمام الطلاب في أسرع وقت ممكن، وخلال هذا المقال سوف نتعرف معاً على طريقة الاستعلام عن النتيجة فتابعونا.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق

نظراً لأهمية نتائج الثالث المتوسط بالعراق عند أولياء الأمور والطلاب يتساءل الجميع على المعلومات الخاصة بشأن هذا الأمر، وقد كشفت وزارة التربية العراقية عن موعد انطلاق الاختبارات في كافة المحافظات العراقية فمن المقرر بدايتها في 21 مايو 2024 وستنتهي في 5/6/2024، وأكدت الوزارة أنه سيتم تكليف لجان مخصصة للقيام بأعمال التصحيح والمراجعة بشكل دقيق وشفاف، وهذا ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات وتعلن النتيجة بسرعة عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024

يمكن لكل الطلاب في الصف الثالث المتوسط بالعراق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق بعد الانتهاء من الاختبارات بالخطوات التالية: