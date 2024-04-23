“صندوق التقاعد الوطني عبّـــر mtess.gov.dz“ موعد صرف زيادات المتقاعدين 2024 بالجزائر وقيمة الزيادة الجديدة

ينتظر ملايين المستفيدين من رواتب التقاعد بالجزائر بدء تطبيق قرار الزيادة الأخير الذي أصدرته الحكومة وكلفت وزارة المالية بتنفيذه، وقد جاء هذا القرار بهدف مساعدة هذه الفئة التي خدمت الدولة كثيرا ويستحق كل فرد فيها أن يكون دخله كافي لتلبية احتياجاته واسرته ولا يعاني مع كبر سنه من العوز والفقر خصوصا أن أغلبهم لا يتوفر لهم مصدر دخل آخر وهذا دفع مدير الصندوق الوطني للتقاعد للتقدم بطلب زيادة رواتب التقاعد واستجاب له فورا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقد طمأنت الحكومة المتقاعدين بأن قرار زيادات المتقاعدين 2024 سيتم تطبيقه بداية من شهر مايو القادم، وستتوقف نسبة الزيادة على الراتب الأساسي للشخص وستصل نسبة الزيادة الى 5% من قيمة الراتب.

قيمة زيادات المتقاعدين 2024 من المقرر أن تصل قيمة زيادات المتقاعدين 2024 وفقا لقرار مجلس الوزراء الجزائري الى 5%، يحصل على هذه النسبة من يقل راتبه الأساسي عن 20 الف دينار جزائري، وتقل نسبة الزيادة كلما ارتفع راتب المتقاعد، وهذا لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ودعم ذوي الدخل الأقل ورفع مرتباتهم بنسبة أكبر وهذا الغرض الأساسي الذي سعت اليه الحكومة من قرار الزيادة.