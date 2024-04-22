طريقة عمل فطائر الدجاج اللذيذة بمكونات متوفرة بالمنزل

فطائر الدجاج أكلة اقتصادية لذيذة يعشقها الكثير من الناس وخاصة الأطفال فهم يفضلون تناول الوجبات السريعة التي لا نعرف مصادرها، كما تتميز الفطائر بطعمها وشكلها المقرمش الهش، وتعرف بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة المتوفرة بالمنزل، لذلك قومنا بتحضير وجبة خفيفة وسريعة بالمنزل وهي فطائر الدجاج الشهية خطوة بخطوة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الدجاج اللذيذة

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ باكت من أوراق الجلاش.

ربع كيلو الدجاج المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

فلفل أخضر مفروم.

ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

طبق صغير من الجبنة الموزاريلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الدجاج اللذيذة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهي كالتالي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضيف لها ملعقتين من الزيت ونتركها حتى تسخن. بعد ذلك نقوم بإضافة البصل والفلفل الأخضر ونقلب باستمرار حتى يذبل. نقوم بإضافة الدجاج المفروم ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها إلي البني الداكن. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات ونقلبهم جيداً لمدة خمس دقائق حتى ينضج اللحم تماماً. نقوم برفع الطاسة من على النار وتترك حتى تبرد تماماً قبل الحشوة.

طريقة تسوية فطائر الدجاج الشهية

نحضر سطح متساوي ونفرد عليه أوراق الجلاش، ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح متوسطة الحجم، ثم نأخذ ملعقة كبيرة من حشوة الدجاج ونضعها على طرف أوراق الجلاش، ثم نلفها على شكل مثلث، بعد ذلك نقوم برص الفطائر على صينية كبيرة مدهونة بالزيت، ثم نقوم بتوزيع الجبنة الموزاريلا على وجه الفطائر ونضعها داخل الفرن لمدة عشر دقائق، ثم نخرجها من الفرن ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.