بالتكبير أم بالتأجيل .. ما هو موعد صرف راتب ابريل للموظفين 1445 في القطاع الحكومي؟ وزارة المالية السعودية تجيب

أجابت وزارة المالية السعودية على تساؤل بخصوص موعد صرف راتب ابريل الجاري 1445، فسابقا قد حددت الوزارة موعد شهري ثابت لصرف رواتب الموظفين في القطاع العام استجابة لأوامر الملك سلمان ابن عبد العزيز الذي حرص على توحيد الصرف حتى يتمكن المواطن من سداد الفواتير والمستحقات والأقساط في تاريخ ثابت بدون تأخير.

موعد صرف راتب ابريل للموظفين 1445

حددت وزارة المالية السعودية تاريخ السابع والعشرين في الشهر الميلادي كتاريخ ثابت لإيداع رواتب الموظفين في الجهات الحكومية في المملكة، وبعد التحقق من تطابق يوم الصرف الخاص بشهر ابريل مع يوم السبت عطلة رسمية للبنوك قد تم تأجيل الصرف إلى صباح يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري 2024 بالتأجيل لمدة 24 ساعة فقط.

وسوف يوافق ذلك التاريخ اليوم التاسع عشر من شهر شوال الهجري من عام 1445 أي متبقي على صرف الراتب 6أيام فقط.

إجازة عيد الفطر المبارك

حصل الموظفين في القطاعات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية على إجازة خاصة بعيد الفطر المبارك مدفوعة الأجر استمرت لمدة 11 يوم، فقد كانت بداية الإجازة في تاريخ الرابع من شهر أبريل من عام 2024 الموافق اليوم الخامس والعشرين من رمضان، وانتهت الإجازة يوم الاثنين الموافق منتصف شهر أبريل 2024 والخامس من شهر شوال الهجري من العام الهجري 1445.

موعد صرف راتب شهر مايو للموظفين 1445

تصرف رواتب وأجور الموظفين في القطاع الحكومي لشهر مايو في تاريخ السابع والعشرين في الشهر الموافق ليوم الاثنين بدون تأجيل ولا تبكير بعد مراجعة التقويم والتحقق من عدم وجود تعارض مع يوم العطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد في المملكة العربية السعودية.