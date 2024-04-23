“سافر دلوقي للكويت بسهولة” شروط التأشيرة و 6 وظائف مطلوبة بشدة للعمل هناك!

يأمل العديد من المواطنين المصريين بالحصول على فرصة سفر للخارج وخاصة الكويت بغرض الحصول على فرصة عمل لتحسين مستوى معيشتهم، ومنذ أن تداولات الأخبار حول توافر فرص عمل في الكويت بدأ الكثير يبحث ويتساءل عن ذلك الموضوع، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع تفاصيل التأشيرات للمصريين، وست وظائف مطلوبة للعمل في الكويت.

تفاصيل التأشيرات للمصريين

يربط مصر والكويت علاقة قوية تهدف إلى تبادل المصالح وتعزيز العلاقات، ومن أهم الوظائف التي طلبتها الحكومة الكويتية هي ما يلي:

طلب الإعلان مهندسين معمارين شركات ومؤسسات داخل الكويت، ويشترط الإعلان أن يكون المتقدمين لديهم خبرة كافية في مجال الإنشاءات المعمارية.

ومن الوظائف المطلوبة أيضاً مدرسيين للقطاع التعليمي هناك بشرط الكفاءة أيضاً والخبرة الواسعة في مجال التدريس.

وايضا مطلوب مهندسين حاسوب لديهم الخبرة والقدرة على شغل وظائف متعلقة بالحاسب الآلي.

كما مطلوب أيضاً مهندسين ميكانيكا وذلك للإشراف والعمل في مجال السيارات بشرط الخبرة.

ومطلوب أيضاً محاسبين وهي الوظيفة الاكثر طلبا وذلك لأنه لا يخلو أي مكان أو مؤسسة من المحاسبين.

ومن الوظائف المطلوبة أيضاً ممرضات للقطاع الصحي حيث تولي الكويت القطاع الصحي رعاية كبيرة.

كما يمكن أيضاً لكثير من العمال والحاصلين على مؤهلات عليا أن يستغلوا فرصة فتح التأشيرة والذهاب إلى الكويت والبحث عن فرصة عمل مناسبة لهم.

شروط الحصول على تأشيرة العمل الكويتية

وقد وضعت الحكومة الكويتية مجموعة من الشروط لشغل تلك الوظائف ومن ثم الحصول على التأشيرة، وهي كما يلي: