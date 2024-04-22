ألف مبروك للطلاب.. استخراج نتائج الثالث المتوسط دور أول PDF في جميع المحافظات بالعراق

بعد أن تنتهي امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، تبدأ عمليات التساؤل تزداد بشكل كبير حول ألية استخراج النتائج ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، حيث إن وزارة التربية العراقية أعلنت مؤخرًا عن تجهيز كافة المدارس والأماكن المؤهلة لإستقبال الطلاب والطالبات من أجل تأدية الإمتحانات في هدوء تام ومناخ ملائم لتأدية الإمتحانات، كما يمكن الإستعلام عن النتيجة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

ما هي طريقة الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق؟

تتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في كافة محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن تم الذهاب إلى موقع الوزارة الرسمي عبر الإنترنت.

ليتم القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة من موقع الوزارة.

بعدها يتم اختيار المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب.

ولكي يتم تسجيل كافة المعلومات الخاصة بالطالب من الإسم والرقم الإمتحاني في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من معرفة جميع التفاصيل والكشوفات الخاصة بالنتيجة.

ملفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 موقع نتائجنا

ويمكنك كذلك استخراج النتائج عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وفقًا للخطوات التالية:-