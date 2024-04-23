“شم النسيـــم على الأبواب“ طريقة عمل الملوحة الجاهزة في المنزل بخطوات بسيطة وطعم لا يقاوم.. جربيها حالا

عمل الملوحة الجاهزة، الملوحة من الأكلات المحببة عند المصريين والتي اعتادوا اكلها في مناسبات معينة مثل يوم شم النسيم الذي بقى على قدومه أيام قليلة، وهناك تقاليد خاصة في هذا اليوم مثل التنزه وتناول الملوحة والرنجة والبيض الملون وغيرها، ومؤخرا توجهت بعض ربات المنازل إلى عمل الملوحة في البيت لتوفير تكاليف شراءها جاهزة ولضمان جودتها ونظافتها، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مقادير وطريقة عمل الملوحة مثل المحلات.

طريقة عمل الملوحة الجاهزة في المنزل بخطوات بسيطة وطعم لا يقاوم تتساءل الكثير من السيدات عن طريقة عمل الملوحة الجاهزة الملوحة استعدادا لاستقبال شم النسيم حيث تعد الملوحة الأكلة الرئيسية لهذا اليوم عند الكثير من الأسر المصرية، والملوحة يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة، وسيتغرق وقت تسويتها أسابيع أو أشهر حسب حجم السمكةن وفيما يلي نستعرض لكم مقادير وخطوات العمل. مقادير عمل الملوحة سمكة لوط او كلب البحر أو راي ( حجم كيلو )

1/2 كيلو ملح خشن

شطة

القليل من الزيت طريقة تحضير الملوحة أولا اغسلي السمك جيدا ثم جففيه باستخدام مناديل المطبخ، ولتجفيفه بشكل كامل من الداخل والخارج اتركيه في مصفاة لمدة ليلة أو ادخليه فرن مسخن مسبقا واتركيه نصف ساعة، قومي بتدليك السمكة من الخارج لتطرية اللحم، قومي بوضع الملح في إناء وأضيفي اليه الزيت و الشطة الحمراء حسب الرغبة واخلطيهم جيدا، وفي العلبة التي ستضعي بها السمك ضعي طبقة من سميكة من الملح في الأسفل ثم ضعي السمكة وافردي باقي كمية الملح فوقها، اجعلي الملح محاوط السمكة من كل الجهات، وغطيها بأكياس بلاستيك ثم احكمي غلق العلبة، احيطي العلبة بالبلاستيك جيدا حتى لا يمر اليها اي هواء او ضوء، اتركيها لمدة شهرين او ثلاثة حتى تمام النضج قد تكون المدة أقل من ذلك اذا كان حجم السمكة اصغر.