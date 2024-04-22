الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية وسلي طفلك بأروع الأغاني الشيقة

يوماً بعد يوم يتضاعف البحث بشكل كبير عن التردد الخاص بأشهر قناة أطفال في الوطن العربي “قناة وناسة”، والتي تعتبر من أفضل القنوات على الساحة والتي تختارها الامهات والآباء حتى يتابع أطفالهم كل ما تستعرضه القناة عبر شاشتها، فهي حريصة على تقديم محتوى شيق وهادف وأمن تماماً على الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، وفي الفترة الأخيرة أعلنت إدارة القناة تغير التردد الخاص بها لتوفير محتوى بجودة عالية وتحسين جودة الصوت والصورة، ونقدم لكم الآن في هذا التقرير تردد قناة وناسة الجديد 2024.

تردد قناة وناسة

قناة وناسة تمتلك جمهور كبير وعريق ويتزايد كل يوم، وهذا كله بفضل محتواها المتنوع والهادف والفريد من نوعه، فهي تقدم عبر شاشتها مجموعة من الأغاني التي تشتغل على تنمية القدرات العقلية والحسية لدى الأطفال، كما أنها تقدم الاغاني الترفيهية التي تجعل الطفل في غاية السعادة والفرحة على مدار اليوم، بخلاف البرامج التعليمية التي يستفيد منها الأطفال الصغار في تعلم الحروف والأرقام وغيرها.

ما هو تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

من أكثر المواضيع التي تحتل محركات البحث في الوطن العربي حالياً هو التردد الجديد الخاص بقناة وناسة التي تعتبر هي أفضل قناة عربية للطفل، ولذلك نقدم لكم أحدث تردد للقناة على النايل سات لاستقبال القناة على أجهزة الاستقبال المختلفة من أي مكان، والتردد هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

ما هو تردد قناة وناسة على العرب سات

قناة وناسة يمكن استقبالها أيضاً على القمر الصناعي العرب سات من أي مكان بالوطن العربي، والتردد الخاص بالقناة هو: