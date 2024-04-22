أبسطي أولادك بأغاني لولو..تردد قناة وناسة Wanasah على نايل سات وعرب سات وتابع أجمل الأغاني 24 ساعة

تسعى هذه القناة بشكل كبير إلى إرضاء جمهورها وكسب محبتهم وثقتهم فيها، لذلك تحرص قناة وناسة بيبي على أن يكون المحتوى الذي تعرضه متنوع ومفيد يتوافق مع أذواق معظم الأطفال ويناسب اختلاف أعمارهم، كما أنها تحاول قدر الإمكان الحفاظ على جودة البث ووضوح الصورة والصوت، لذلك فإن قناة وناسة بيبي تقوم بتحديث ترددها وتغيير بياناته كل فترة لتفادي حصول انقطاع مفاجئ أو حدوث تشويش أثناء عرض برامج ومسلسلات الأطفال، وهذا التغيير الذي أحدثته القناة جعل عمليات البحث عن التردد الجديد تتزايد لإعادة استقبال القناة على جهاز التلفاز، وفي السطور القادمة نذكر لكم كل تفاصيل تردد قناة وناسة بيبي الجديد عبر الأقمار الصناعية.

استقبل تردد قناة وناسة بيبي على الأقمار الصناعي 2024

اشتهرت قناة وناسة بيبي بالأغاني والأناشيد الرائعة والمميزة والتي تقدمها الشخصية اللطيفة لولو الشطورة، فقد حظيت لولو بمكانة خاصة في قلوب الأطفال الصغار الذين أصبحوا يتعلمون منها أهمية بر الوالدين وطاعتهما وضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية، كما يتعلم الأطفال من شخصية لولو أسماء وأصوات الحيوانات بالإضافة إلى الأحرف والأرقام والألوان وغيرها من المعلومات التي تفيد الطفل في هذا السن قبل الدخول إلى المدرسة، وفي السطور القادمة نقدم لكم تردد قناة وناسة بيبي على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات في مقال اليوم.

أضبط تردد قناة وناسة بيبي على نايل سات

تردد قناة وناسة كيدز: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

أحدث تردد لقناة وناسة بيبي على عرب سات