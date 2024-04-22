موعد التسجيل في قرعة الحج في الجزائر 2024 وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل

يتمنى كل شخص مسلم حج بيت الله الحرام، لذلك خلال الساعات الأخيرة يتزايد البحث والاستفسارات حول كيفية التسجيل في قرعة الحج في دولة الجزائر، خاصة بعد توزيع الديوان الوطني للحج والعمرة التراخيص الخاصة بالوكلات السياحية لتحديد ميعاد التسجيل في قرعة الحج لهذا العام 2024، ومن المتوقع أن يكون الموعد بداية من الأسبوع المقبل بالتزامن مع إعلان الديوان الوطني بمنح التراخيص للوكالات الفائزة بتنظيم الحج القرعة، ومن خلال هذا السياق سنتعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج في الجزائر 2024 وموعد التسجيل.

موعد التسجيل في قرعة الحج في الجزائر 2024

في ظل الخدمات المتنوعة التي يقدمها الديوان الوطني للحج والعمرة في دولة الجزائر، فقد حدد تاريخ ال15 أبريل أنه يعد آخر موعد لاستكمال الإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة الحج، كما أنه دعا إلى التعجيل باستكمال تلك الإجراءات والتأكيد أن لا ينبغي على المتقدمين تجاوز للآجال المشار إليها لأنه سيؤدي إلى إلغاء دفتر الحج الخاص بهذا الموسم.

كما أفاد البيان الصادر عن الديوان الوطني للحج والعمرة أنه في تمام يوم الإثنين سوف تنطلق عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة نحو البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج و تطبيق ركب الحجيج.

الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة في قرعة الحج بالجزائر 2024

لقد أعلنت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع وزارة الداخلية عن أهم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج لهذا العام وعلى المتقدم الالتزام بما حددته وزارة الداخلية من إجراءات التسجيل، وذلك من أجل الموافقة على طلب التسجيل وأيضا أتاحت الوزارة الأمر لجميع الفئات في الولايات الجزائرية للتقديم والتسجيل في قرعة الحج لهذا العام، إليك الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل: