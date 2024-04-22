“مفجأة “كم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في السوق السوداء والبنوك الحكومية والخاصة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك الحكومية والخاصة يشغل بال الكثيرين، لذلك تجد هذا التساؤل يتكرر بكثرة على محركات البحث خلال اليوم، كما شهد هذه الأيام ارتفاع في أسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك، فكم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة وفي السوق السوداء، هذا ما سنبين تفاصيله في الأسطر التالية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

شهد اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 استقرارا فس سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل اليوم الأسعار التالية:

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي: 48.32 جنيه للشراء، مقابل 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 48.32 جنيه للشراء، مقابل 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 48.32 جنيه للشراء، مقابل 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 48.32 جنيه للشراء، مقابل 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدَّوْليّ: 48.32 جنيه للشراء، مقابل 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي: 48.32 جنيه للشراء مقابل 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 48.32 جنيه للشراء، مقابل 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة: 48.32 جنيه للشراء، مقابل 48.42 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في السوق السوداء؟

شهد اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء حيث سجل اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 48.52 جنيه للشراء، وسجل 48.62 جنيه للبيع، ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قد أبدى استقرارا منذ أن تم تحرير سعر الصرف على الجنيه، ولم يرتفع سوى الأيام القلية الماضية.

أسعار العملات اليوم

وصلت اليوم الاثنين أسعار العملات في البنوك المصرية الأسعار التالية: