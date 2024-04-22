“قناة بطوط أخر شقاوة” استقبل الآن تردد قناة بطوط الجديد 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات

أعلنت إدارة قناة بطوط للأطفال عن تردد قناة بطوط الجديد 2024 على الأقمار الصناعية، حيث تندرج القناة ضمن قنوات الأطفال المجانية المحتوى التي تهتم بتسلية الأطفال وامتاعهم أمام شاشة التلفازمن خلال عرض مجموعة متنوعة من افلام الرسوم المتحركة وأفلام الكارتون وأفلام ديزني التي يحبها الأطفال ويستمتعون بها.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

يمكن استقبال تردد قناة بطوط الجديد بجودة sd من خلال استخدام احداثيات الضبط التالية عند إجراء البحث اليدوي عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 12562.

معدل الترميز: 27500.

معدل استقطاب القناة: عمودي – رأسي v

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد آخر

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

برامج قناة بطوط كيدز

تقدم قناة بطوط باقة متنوعة من أفلام الرسوم المتحركة التي يحبها البنات والأولاد وتناسب ميولهم ورغباتهم، حيث يعشق الاولاد أفلام السباق والسيارات بينما تعشق الفتيات أفلام السندريلا والأميرات، وفيما يلي نوضح أسماء أفلام الرسوم المتحركة الأشهر التي تعرض عبر شاشة قناة بطوط:

حلقات كرتون توم وجيري.

كرتون سندريلا.

حلقات سبونج بوب.

الأقزام السبعة.

فيلم الفار الطباخ.

فيلم روبانزل.

كرتون تيمون وبومبا.

كرتون الأسد الملك.

تنة ورنة.

فيلم الجميلة والوحش.

حلقات كرتون بطوط والعم دهب

فيلم طرزان.

كرتون علاء الدين

السمكة نيمو.

مميزات قناة بطوط

يسمح أولياء الأمور والمربيات للأطفال الصغار بقضاء وقت طويل أمام شاشة قناة بطوط وذلك لان القناة توفر المميزات التالية: