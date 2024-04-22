من هم المعفيين من الخدمة الوطنية 2024 الجزائر؟ وزارة الدفاع الوطني تجيب

اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن قائمة المعفيين من الخدمة العسكرية للعام 2024، وذلك تبعاً لمجموعة من الأسباب المتعددة منها الصحية والعائلية، قد أجرت الحكومة الجزائرية تحديثات حديثة بشأن هذه الاستثناءات وهو ما سنتعرف عليه، من خلال مقالنا هذا حيث يجب على الشباب الإلمام بتلك التعديلات التي أصدرتها الوزارة بخصوص من الاعفاء من الخدمة العسكرية، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

حالات الاعفاء من الخدمة الوطنية 2024 الجزائر

يوجد بعض الحالات ممنوعة من التجنيد العسكري بالجزائر لهذا العام 2024 وهو ما سنذكره فيما يلي:

الفرد الذي لم تتطابق حالته الطبية مع المعايير المشروطة بناءً على نتائج الكشوفات الصحية الخاصة بالتجنيد.

كذلك المواطن الذي يتحمل مسؤولية رعاية أهله بشكل كامل ويقدم المستندات التي تثبت هذا الأمر.

كل فرد تجاوز الثامنة والعشرين من عمره وقام بتقديم مستند رسمي يُظهر توظيفه خارج البلاد.

أيضًا المواطن الذي تجاوز 35 عاما.

شروط إعفاء الخدمة العسكرية في الجزائر

يوجد عدة شروط يجب توافرها للحصول على الإعفاء من الخدمة الوطنية بالجزائر، وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي: