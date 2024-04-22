اغتنم الفرصة.. توظيف المستفيدين من منحة البطالة الجزائرية ضمن عقود العمل المدعمة CTA

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر عن بدء توظيف الأشخاص العاطلين عن العمل، الذين يتلقون منحة البطالة الجزائرية، ضمن عقود العمل المدعمة CTA في القطاع الخاص، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل مناسبة للمستفيدين من منحة البطالة الجزائرية، وتوجيههم نحو سوق العمل.

مستفيدي منحة البطالة الجزائرية ضمن عقود العمل المدعمة CTA

أعلنت وزارة العمل الجزائرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بتحويل المستفيدين من منحة البطالة إلى عقود العمل المدعمة (CTA) لتوظيفهم، وخاصة في القطاع الخاص، سوف نعرض لكم توضيحات حول هذه الخطوة:

يتم توجيه الأشخاص الذين يتلقون إعانة البطالة في الجزائر 2024 نحو عقود العمل المدعمة (CTA) في القطاع الخاص، والهدف من ذلك الهدف هو توفير فرص عمل مستدامة لهم.

يستهدف البرنامج أيضا الأفراد الذين سبق لهم الاستفادة من إعانة البطالة، ولكن انتهت عقودهم الخاصة بالإدماج، بالإضافة إلى الذين لم يحصلوا على وظيفة بعد انتهاء العقود.

يتم توجيه هؤلاء الأفراد، سواء من خريجي المعاهد الفنية أو التعليم الثانوي أو التعليم العالي، للمشاركة في عقود العمل المدعمة (CTA).

تحويل المستفيدين من منحة البطالة إلى عقود عمل CTA في الجزائر

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر عن خطة جديدة تهدف إلى تحويل المستفيدين من منحة البطالة إلى عقود عمل CTA محدودة المد، حيث يستهدف هذا الإجراء الأشخاص الذين يتلقون منحة البطالة البالغة 15,000 دينار جزائري، والمسجلين في الوكالات المحلية للتشغيل كطالبي عمل، ولم يحصلوا على عروض عمل منذ تسجيلهم.

رابط التقديم علي منحة البطالة في الجزائر

إذا كنت ترغب في التقديم على منحة البطالة في الجزائر، يمكنك استخدام الرابط المخصص لذلك من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن قسم التقديم على منحة البطالة، حيث يمكنك العثور على معلومات التقديم والخطوات المطلوبة. بعد العثور على قسم التقديم، اتبع التعليمات التي ستوجهك نحو إجراءات التسجيل. يتضمن ذلك إدخال البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق.

زيادة منحة البطالة في الجزائر 2024

ارتفعت قيمة منحة البطالة في الجزائر مؤخرا، لتصبح الآن 15,000 دينار جزائري تصرف شهريا للمستفيدين، كانت قيمة المنحة السابقة 13,000 دينار، قبل أن تقرر الحكومة، ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل، زيادة الدعم بمقدار 2,000 دينار.