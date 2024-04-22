وزارة التموين توضح|.. كم نصيب الفرد في التموين شهر مايو 2024؟

مع القرار الرئاسي الذي تم الإعلان عنه سابقا عن وجود زيادة في المرتبات الخاصة بالمواطنين داخل جمهورية مصر العربية والتي سوف يتم صرفها في شهر مايو القادم، يتطلع المواطنين إلى وجود زيادة أيضا في القيمة التموينية للفرد في شهر مايو، فكم سيكون نصيب الفرد في التموين لشهر مايو وهل سيكون هناك زيادة في قيمة التموين؟ سوف نتعرف على تفاصيل ذلك الأمر لاحقا.

كم نصيب الفرد في التموين شهر مايو 2024؟

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر عن أن نصيب كل فرد مدونا في البطاقة التموينية يكون 50 جنيه مصري، يمكنه الحصول عليها بشكل شهري في صورة سلع تموينية يمكنه الحصول عليها من أي من المحال التموينية المنتشرة في جميع محافظات مصر، كما أنه يتم صرف عدد 5 أرغفة من العيش للفرد الواحد بشكل يومي طوال الشهر على البطاقة التموينية، وقد أضافت الوزارة أن ذلك المبلغ يحصل عليه كل فرد في الأسرة المكونة من 4 أفراد فقط، وفي حالة وجود فرد خامس او اي عدد اخر فوق الأربعة أفراد داخل الأسرة فإنه يتم صرف مبلغ بقيمة 25 جنيه عن كل فرد، ويتم الحصول عليها أيضا في صورة سلع تموينية.

ما هي حقيقة زيادة تموين شهر مايو 2024؟

تداولت بعض الأقاويل بين المواطنين داخل جمهورية مصر العربية حول وجود زيادة في حصة الفرد من البطاقة التموينية لشهر مايو القادم، ولكن جاء الرد من وزارة التموين والتجارة بأن هذه الأقاويل هي مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة وأن نصيب كل فرد من البطاقة التموينية كما هو بدون تغيير، وأكدت الوزارة أنه في حالة إقرار أي زيادة في قيمة مبلغ التموين أو وجود اي تغييرات فيما يخص البطاقة التموينية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة فقط.