تنزيــــل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة (السابعة pdf) موقع مظلتي spA.goV.iQ كل المحافظات

يسعى الكثير من المواطنين في دولة العراق إلى معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، والتي كانت قد تأخرت عن موعد صرفها مما أثار حالة من الانزعاج والغضب لدى الكثير من المواطنين الذين ينتظرونها لاعانتهم على ظروف المعيشة القاسية، فإذا أردت أن تعرف كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والاوراق المطلوبة تابع معنا هذا المقال

مستندات التقديم على اسماء الرعاية الاجتماعية

حدد القائمين على الرعاية الاجتماعية في دولة العراق مجموعة من الأوراق والمستندات يجب توافرها عند التقديم للحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية ،وذلك حرصا منهم على تقديم الدعم ووصوله لمستحقيه فقط من أبناء الدولة العراقية وهي:

بطاقة الهوية الخاصة بالمواطن الساري مفعولها.

تقدم الأرملة وثيقة الوفاة الخاصة بزوجها.

تقدم المطلقة وثيقة الطلاق الخاصة بها وتقدم ما يفيد حصوله على حضانة الأبناء.

يقدم أبناء الشهداء شهادة وفاة الأب.

على المتقدم تقديم قيد عائلي يفيد بعدم امتلاكه لأي معاش أو سجل تجاري خاص به.

صورة من شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم ويكون متوافق فيها السن المطلوب وهو 18 ل 60 سنة للرجال، و 16 ل 55 سنة للنساء.

يقدم أصحاب الأمراض المزمنة والإعاقات المختلفة شهادة طبية تم توثيقها تفيد بذلك.

بطاقة السجل المدني الخاصة بالمتقدم.

بطاقة التموين الخاصة بالمتقدم والتي تم تسجيل فيها عدد أفراد اسرته.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

تستطيع التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والتي تأتي حرصا من دولة العراق على دعم مواطنيها من أصحاب الدخل المتدني عن طريق اتباع الخطوات التالية: