سجل من هنا الان.. كيفية التسجيل في منصة احسان في السعودية 1445 وكيفية التسجيل كمتبرع

سعت منصة احسان على الوقوف بجانب مواطنيها من أجل تسديد الديون، لذلك وضحت كيفية التسجيل في منصة احسان لسداد الديون 1445، وهذا بهدف إسقاط الديون والأقساط المستحقة من عليهم، وهي من المنصات المضمونة حيث تعمل تحت إشراف الجهات الرقابية.

تسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون 1445

منصة احسان من المنصات التي تم إنشائها بغرض تسديد الديون لمواطنيها الغرامين، لذا من عليه ديون ويريد اسقاطها يتبع خطوات التسجيل التالية:

التوجه إلى منصة إحسان من هنا .

انشاء حساب جديد بالاسم في الخانة الظاهرة.

إضافة كلًا ن البريد الإلكتروني ورقم الجوال في أماكنهم.

ثم يجب عليك الضغط على أن لست روبوت.

ثم يجب الضغط على انشاء حساب جديد.

من ثم الضغط على تحديد العنوان الوطني وكذلك نوع المساعدة التي ترغب في الحصول عليها.

ثم يجب إرفاق كافة المستندات التي تثبت الديون والمبالغ المستحقة.

أخيرًا اضغط على أيقونة تقديم الطلب

تسجيل في منصة إحسان كمتبرع 1445

يمكنك التقديم على منصة احسان كمتبرع من أجل سداد ديون الفقراء، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

التوجه لمنصة إحسان الخيرية بالضغط هنا .

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار خانة متبرع.

انقر على زر الزكاة والصدقات

حدد الخانة التي تشير إلى التبرع لشخص أو التبرع لجمعية.

اختر أيقونة سداد الديون للمتعثرين.

حدد قيمة المبلغ الذي تود التبرع به.

وعلى الفور سوف تظهر لك قائمة خاصة بحالات التعثر والمديونين.

ثم اختر الجهة التي تريد التبرع بها.

اضغط على أيقونة الدفع الإلكتروني، واتبع كافة التعليمات الخاصة بعملية الدفع.

ملحوظة: منصة احسان الغرض الأساسي منها هو تسديد ديون المتعثرين فقط، وليس من المنصة أي هدف أخر، وهذا ساهم في حل العديد من المشاكل المالية للمواطنين.