شوف اسمك بين اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 7 Seventh meal عبر منصة مظلتي بعموم المحافظات العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 7 Seventh meal هو أهم ما يتم البحث عنه للاستعلام عبر منصة مظلتي عن اسماء الوجبة الاخيرة بالنسبة للفقراء والاسر البسيطة والأرامل والأيتام واصحاب الدخل المحدود وغيرها من الفئات التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي وضعت ايضا بعد الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية والتي سنذكرها لكم بكامل التفاصيل من خلال مات تبقى من سطور هذا المقال.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

اذا اردت أن تكون ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فيجب أن تتوافر فيك جميع الشروط دون افتقاد احدها وهي كما يلي:

يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية وان يكون مقيم في العراق اقامة كاملة.

يجب على المتقدم الا يقل عدد افراد اسرته عن 4 افراد على اقل تقدير.

يجب على المتقدم ألا يكون لديه أي سجلات تجارية.

يجب ألا يمتلك المتقدم للرعاية على أي عقارات بأسمه يمتلكها.

يجب تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة التي تثبت احقيته في الرعاية.

منصة مظلتي

منصة مظلتي الإلكترونية تشهد زيارات مكثفة للغاية الآن من قبل المواطنين العراقيين المنتظرين لصرف الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وحتى وقتنا هذا فلم تعلن وزارة العمل اسماء المستفيدين والمقبولين للحصول على الوجبة، ولكن كل المؤشرات تؤكد اقترابها بشدة من الإعلان بعد توفير الاموال المستحقة من قبل الوزارة، ويمنكم المتابعة والاستعلام بشكل مستمر من خلال تلك الخطوات: