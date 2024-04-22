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الرقم الألماني.. سدد الآن .. طريقة دفع غرامات المرورية السيارات القديمة والحديثة 2024

الرقم الألماني.. سدد الآن .. طريقة دفع غرامات المرورية السيارات القديمة والحديثة 2024

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ ساعة واحدة
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طريقة دفع غرامات المرورية السيارات القديمة والحديثة 2024
طريقة دفع غرامات المرورية السيارات القديمة والحديثة 2024

دفع غرامات المرورية السيارات القديمة والحديثة أصبح يسيرا بعد توفير الوزارة لمنصة أور التي يمكنك من خلالها الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية وسدادها، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة دفع غرامات المرور من خلال بوابة أور، كما سنبين طريقة الاستعلام عن المحالفات المرورية وقيمتها، وكيف يمكنك الحصول على الرَّقَم الألماني للمركبة من الجهات المختصة.

طريقة دفع غرامات المرورية السيارات القديمة والحديثة 2024

لتسديد المخالفات المرورية القديمة والحديثة على السيارة قم بالدخول على بوابة أور التي توفر جميع الخدمات المرورية بخطوات بسيطة وسهلة، حيث يمكنك سداد المخالفات المرورية من خلال البوابة باتباع التالي:

  • الدخول على منصة أور الإلكترونية.
  • اضغط على تسجيل الدخول.
  • ومن ثم اضغط على غرامات المرور.
  • أدخل رَقَم التسجيل الخاص بالسيارة.
  • ومن ثم اضغط على زر بحث.
  • يعرض على الشاشة المخالفات على السيارة، وقيمة هذه المخالفات.
  • للاطلاع على الرَّقْم الألماني للسيارة توجه إلى قسم المرور في المحافظة التابع لها.
  • من الصفحة الرئيسة يمكنك تحديد طريقة السداد.
  • ثم قم بتتبع خطوات الدفع لسداد المخلفات المرورية.
طريقة دفع غرامات المرورية السيارات القديمة والحديثة 2024
طريقة دفع غرامات المرورية السيارات القديمة والحديثة 2024

الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أور التي توفر العديد من الخدمات، وذلك باتباع التالي:

  • الدخول على منصة أور الإلكترونية.
  • سجل الدخول على البوابة، ثم اضغط على خدمة الغرامات المرورية.
  • أدخل رقم التسجيل الخاص بالمركبة.
  • اضغط على زر بحث.

سيتم عرض جميع المخالفات المرورية التي ارتكبتها، كما سيعرض قيمة المخالفات المرورية، والتي يمكنك سدادها من خلال اتباع الخطوات السابقة.

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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ ساعة واحدة
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