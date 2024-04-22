عاجل ورسميًا.. جدول امتحانات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء امتحانات الصفوف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي الدور الأول للعام الجاري 2024-2023، التي يستعد إليه ملايين الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، على أن تبدأ الإمتحانات في منتصف شهر مايو 2024، إضافة إلى فرض بعض المعايير والضوابط المفروضة من قبل وزارة التربية العراقية، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

موعد امتحانات الثالث المتوسط 2024 في العراق

جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول، وفقًا لما كشفت عنه وزارة التربية العراقية بشكل رسمي، كما على النحو التالي:-

يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024: مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية.

الخميس الموافق 23 مايو 2024: مادة اللغة الإنجليزية.

يوم السبت 25 مايو 2024: المادة الرياضية.

الإثنين 27 مايو 2024: مادة الاجتماعيات.

يوم الأربعاء 29 مايو: مادة الإنسان وصحته.

السبت 1 يونيو 2024: مادة الكيمياء.

الإثنين 3 يونيو 2024: مادة الفيزياء.

الأربعاء 5 يونيو 2024: مواد اللغة الفرنسية والكردية والتركمانية.

#عاجل وزارة التربية تُعلن جداول الامتحانات الوزارية لمراحل ( السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الاعدادي ) للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ … pic.twitter.com/0oVUrmzjNy — وزارة التربية العراقية (@moedu_iq) March 23, 2024

ضوابط ومعايير امتحانات الثالث المتوسط

فرضت وزارة التربية العراقية بعض المعايير لإمتحانات السادس الاعدادي والثالث المتوسط دور أول، وفقًا للأتي:-