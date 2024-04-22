ألحق اعرف لجنتك فين! .. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني + أرقام الجلوس

منذ أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن جداول الامتحانات لجميع الصفوف وتزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أولياء الأمور والطلاب عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني حيث انه اقترب بالفعل موعد الامتحانات وينتظر أولياء الأمور والطلاب الجدول للاطلاع عليها ومعرفة مواعيد الامتحانات حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على الجدول الذي تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2023 و 2024 تابعوا معي.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

ينتظر الآن أولياء الأمور والطلاب أن تقوم وزارة التربية والتعليم الفني بالاعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للترم الثاني لعام 2024 لجميع المديريات في الأيام القليلة المقبلة وسوف يتم الاعلان ايضا عن تحديدا المدارس المقررة للجان الامتحانية في جميع المحافظات المصرية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان موعد الامتحانات للترم الثاني لعام 2024 لصفوف النقل حتى يكون ذلك الموعد هو لامتحانات آخر السنة لمراحل النقل ابتداء من يوم الأربعاء الذي يوافق 8 مايو لعام 2024 بدلا من إمكان يوم السبت الموافق 25 مايو والعام 2024 وتستمر هذه الامتحانات إلى يوم 23 مايو 2024.

موعد اجازة اخر العام 2024

وفقا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سابقا فان موعد اجازة اخر العام 2024 سوف تبدأ لجميع مراحل النقل والشهادة الإعدادية ابتداء من يوم 24 مايو لعام 2024 والجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة سوف يبدأون في تأدية الامتحانات ابتداء من يوم 21 يوليو لعام 2024.