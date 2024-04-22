استعلم من هنا.. الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق ابشر 1445

المرور السعودي أعلن عن خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال أبشر، حيث أن هذه الخدمة وفرت على السائقين عناء الذهاب للمرور، فالمخالفات من الأمور الضرورية للسائقين وفي حال تجاهلها قد يعرضك هذا للخطر، لذا يمكنك التوجه لمنصة ابشر.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للمركبات

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية للمركبات بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع ابشر الإلكتروني من خلال الضغط هنا .

سجل الدخول بواسطة الحساب الخاص بك عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر.

اضغط على ايقونة الخدمات الرقمية.

اختر بند العقوبات غير المدفوعة.

ادخل كافة البيانات التي تطلب منك بالشكل الصحيح وتأكد من صحتها قبل إرفاقها.

اضغط على ايقونة الاستعلام عن رقم المخالفة، وعلى الفور سوف تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بمخالفات السيارات.

كيفية سداد المخالفات المرورية في السعودية للمواطنين

هناك بعض الخطوات التي تمكن المقيمين والمواطنين من سداد المخالفات المرورية، وذلك من خلال القيام بالتالي:

زر موقع البنك التابع له.

انتقل إلى قائمة السداد.

انقر على خانة المدفوعات الحكومية والاسترداد.

اضغط على أيقونة المخالفات المرورية.

حدد المبلغ الذي تود في دفعه.

بالأخير اضغط على أيقونة دفع.

نصائح عند الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

هناك بعض النصائح الواجب توافرها قبل الاستعلام عن المخالفات المرورية والتي تتمثل في: