“اوعى تشيل هم المصاريف” موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة nosi.gov.eg ورابط الاستعلام

أيام قليلة وينتهي شهر أبريل ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزاتيد عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، التي تعد مصدر دخل أساسي لعدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة…..

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

وكانت الصفحة الرسمية للتأمينات الإجتماعية أعلنت عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 والتي من المقرر أن يتم صرفها بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، وأعلنت الهيئة أنه من المقرر أن يتم صرف الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 15/% من إجمالي المعاش، وذلك ضمن توجيهات سيادته برفع العبء من على كاهل المواطن المصري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وغلاء الأسعار التي يعاني منه عدد الكثير من المواطنين .

رابط الإستعلام عن زيادة معاشات شهر مايو 2024

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن زيادة معاشات شهر مايو والتي يمكن الإسشتعلام عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

اضغط على خدمة المعاشات.

ادخل الرقم القومي لصاحب المعاش المكون من 14 رقم.

ثم ادخل اسم الأم .

واضغط على استعراض مستحقات المعاش.

سوف يظهر أمامك قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024

حيث تتيح وزارة التضامن الإجتماعي عدة أماكن لصرف المعاشات وذلك تيسيراً على عدد كبير من أصحاب المعاشات وكبار السن، ومنها: