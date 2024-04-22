سلي ولادك.. تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات واجدد برامج الأطفال

تعد قناة بطوط أحد القنوات الهامة التي يحبها الأطفال لذلك لاقت اهتمام الأسر الذين يسعون لايجادها لأطفالهم، وذلك لأن الأطفال يجبوها كثيرًا بسبب برامجها التي تمزج بين المتعة والتعليم، حيث توفر القناة محتوى ترفيهي فريد ومختلف يتناسب مع جميع الفئات العمرية، وقد تم تغيير تردد القناة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا حيث سنذكر التردد الجديد لقناة بطوط.

تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات

لكل محبي ومتابعي قناة بطوط يمكن الوصول إلى بثها عبر التردد الجديد، والذي سنذكره فيما يلي

تردد قناة بطوط: 11564.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل ترميز القناة: 27500.

جودة قناة بطوط: SD.

تردد قناة بطوط الجديد على عرب سات

يمكن كذلك استقبال تردد بطوط الجديد على نايل سات عبر هذا التردد:

تردد قناة بطوط: 11594.

معدل الترميز: 27500.

أما عن معدل الاستقطاب: عمودي

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة بطوط

يمكن ضبط قناة بطوط بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: