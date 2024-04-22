خطوات ورابط التقديم على قرض البنك الأهلي 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

يسعى عدد كبير من المواطنين بالتعرف على رابط التقديم على قرض البنك الأهلي 2024، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من الأشخاص خاصة الذين لا يملكون دخل شهري ثابت أو وظيفة ثابتة في أي جهة حكومية أو خاصة، وأعلن البنك الأهلي عن حل هذه المشكلة وقدم عدد من الحلول للمواطنين الراغبين في الحصول على أرض وقرض من البنك الأهلي بضمان العقار الذي يقيمون به، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط المطلوبة.

شروط الحصول علي قرض بضمان العقار

وكان البنك الأهلي المصري أعلن عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على قرض البنك الأهلي والتي جاءت كالتالي:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عمره عن 65 عام.

يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

صورة من البطاقة الضريبية للمتقدم ومستخرج رسمي لعقد تأسيسي الشركة.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي أرض وقرض

وأعلن البنك الأهلي عن الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل وهي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للعميل .

شهادة تعريف بالراتب

نسخة من صك الملكية للعقار الذي يملكه المتقدم.

عقد تخصيص معتمد من وزارة الإسكان السعودية.

خطوات التقديم علي أرض وقرض البنك الأهلي

وأشار البنك الأهلي عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم غلى الأرض أو القرض من خلال اتباع الخطوات الآتية: