لو مش منهم ملكش حاجة!!.. حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء فقط وفقا لقرارات الوزارة

يشغل قانون التصالح في مخالفات البناء الكثير من المواطنين المصريين سواء من الملاك أو المستأجرين منذ إصداره عام 2019 وما طرأ عليه من تعديلات بعد ذلك، لذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية والتي تأتي حرصا من الدولة على تسهيل شؤون المواطن وحل ما قد يكون نتج من مشكلات عن التطبيق العملي لقانون البناء.

الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء

صدر قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يحمل رقم 187 عام 2023 في شهر ديسمبر وصدرت لائحته التنفيذية باعتماد من رئيس مجلس الوزراء برقم 1121 لعام 2024 وذلك لحل المشكلات الخاصة بقانون التصالح الذي أسفر التطبيق العملي له عن وجود قصور، وذلك حرصا من الدولة على التسهيل على المواطن مع الالتزام بقواعد الأمن والسلامة في البناء.

الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد