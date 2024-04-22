هتستلم 600 جنية كل شهر…. تعرف على كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط التسجيل

برنامج “تكافل وكرامة” هو أحد البرامج الحيوية التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجهها، حيث يقدم البرنامج مساعدات مالية شهرية تصل إلى 600 جنيه، وهو ما يساعد هذه الأسر في تحمل تكاليف المعيشة، منذ إطلاقه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2015، استطاع البرنامج أن يشمل العديد من الأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل ثابت، بالإضافة إلى كبار السن وأصحاب الإعاقة والمطلقات والأرامل، ومع تزايد التساؤلات حول كيفية التسجيل في برنامج “تكافل وكرامة”، نقدم لكم خطوات التسجيل وشروط التأهل للحصول على المعاش.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

التسجيل في البرنامج يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة على الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يتم جمع المعلومات الأساسية والمستندات المطلوبة للتأكد من أهلية المتقدمين.

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي. اضغط على الرابط الخاص ببرنامج تكافل وكرامة الموجود على الموقع. أدخل جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهاتف، العمر، والدخل. تأكد من تحميل جميع المستندات اللازمة لإتمام عملية التسجيل (مثل بطاقة الهوية، شهادات الميلاد، وغيرها). بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة وإرفاق المستندات، اضغط على زر “تسجيل”.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة

التسجيل في البرنامج يتطلب تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات التي تثبت أهلية المتقدمين للحصول على الدعم، يجب على المتقدمين جمع هذه المستندات لتسهيل عملية التسجيل.

بطاقة الهوية الرقمية يجب أن تكون سارية المفعول وصالحة للاستخدام.

بطاقة التموين إذا كانت متوفرة، يمكن استخدامها كأحد الأدلة على الأهلية.

شهادات الميلاد لكل فرد في الأسرة، بما في ذلك الأطفال.

شهادة الزواج لتأكيد الحالة الاجتماعية للمتقدمين.

شهادة الطلاق إذا كان الشخص مطلقاً.

قيد المدرسة للأطفال لإثبات التحاق الأطفال بالتعليم المدرسي.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

التسجيل في البرنامج يتطلب توافر مجموعة من الشروط التي تحدد أهلية المتقدمين، هذه الشروط تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة وتجنب إساءة الاستخدام.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يعيش المتقدم على الأراضي المصرية.

يجب أن يكون من الأسر الفقيرة أو محدودي الدخل.

لا ينبغي أن يتجاوز الدخل الشهري الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التضامن الاجتماعي.

لا يجب أن يمتلك المتقدم عقارات أو أراضي أو أصول مالية كبيرة تفوق الحدود المسموح بها.

خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

يمكنكالاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، إليك الخطوات التفصيلية للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة.

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الوصول إلى رابط برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي.

أدخل اسمك الكامل كما هو مسجل في بطاقة الهوية.

اختر قيمة الدخل الخاصة بك من الخيارات المتاحة.

اختر الشهر الذي تريد الاستعلام عنه لمعرفة مبلغ الدعم.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على “بحث” لعرض نتيجة الاستعلام.