“كلها بكره بس وبعده” تعرف على موعد صرف الدعم السكني لشهر أبريل 2024

يعتبر الدعم السكني من أهم المنح المقدمة من وزارة الإسكان السعودية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمطلقات والأرامل والأسر المحتاجة، كما يهدف هذا الدعم إلى توفير سكن آمن ومرافق وخدمات أساسية لهذه الفئات الاجتماعية، ولضمان تلقي الدعم السكني، هناك عدد من الاشتراطات الواجب توافرها للتقدم والحصول عليه، وهو ما سنقوم باستعراضه بالتفاصيل خلال الفقرات التالية.

تعرف على موعد صرف الدعم السكني

بالنسبة لموعد صرف الدعم السكني، فإنه يتم صرفه شهريا في الموعد المحدد له، كما قد يتم تبكير أو تأخير الموعد في بعض الحالات المحددة وذلك إذا توافق اليوم المحدد مع يوم إجازة رسمية، حيث يتم تبكير أو تأخير الموعد الخاص بصرف الدعم السكني، وبالنسبة لشهر أبريل 2024، فإن الدعم السكني سيتم صرفه في يوم الأربعاء القادم الموافق 24 أبريل.

الشروط الواجبة للتقدم للحصول على الدعم السكني

للحصول على الدعم السكني، يتعين على المتقدمين تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت حالتهم الاجتماعية والمطابقة للشروط المحددة، ومن تلك الشروط الأساسية التي يجب توافرها تشمل:

1. الجنسية السعودية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. رب الأسرة: يجب أن يكون المتقدم رب أسرة وأن يكون لديه زوجة وأبناء.

3. العمر: يتطلب الحصول على الدعم السكني أن يكون عمر المتقدم 25 عاما فأكثر.

4. التسجيل في منصة سكني: يجب أن يكون المتقدم يتقدم للحصول على الدعم السكني للمرة الأولى ويسجل في منصة سكني الإلكترونية.

5. عدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية: يجب ألا يكون المتقدم يمتلك أصولا ذات قيمة عالية، حيث يعتبر الدعم السكني خاصا بالأسر ذات الدخل المحدود.

من المهم أن يتم استيفاء جميع الشروط المحددة وتقديم الأوراق المطلوبة بشكل صحيح لضمان الحصول على الدعم السكني.

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