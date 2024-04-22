🔴✍️ وزارة التربية العراقية تحدد رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول في كل مدارس ومحافظات الدولة

كشفت وزارة التربية العراقية عن الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق اللغوي للاختبارات الخاصة بمرحلة الثالث متوسط، وأنها سوف تعلن نتيجة هذه الاختبارات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، حيث يتلهف العديد من الطلاب في دولة العراق وأولياء أمورهم إلى معرفتها للاطمئنان على مستقبل أبنائهم، فإذا أردت أن تعرف أكثر عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط، فأكمل قراءة هذا المقال.

موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء أمورهم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، وذلك لما تشكل هذه المرحلة من أهمية في الطلاب، و تحرص وزارة التربية العراقية على إتمام عمليات التصحيح والتدقيق اللغوي الخاص بالامتحانات على أتم وجه حتى يحصل كل طالب من طلاب الثالث متوسط على ما يستحق من درجات، ثم سيتم الإعلان عن النتيجة عبر المواقع الموضحة خلال أيام قليلة بعد اعتماد الوزير لها.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

إذا أردت أن تستعلم عن نتائج الثالث المتوسط فيمكنك ذلك بكل سهولة من خلال إدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب وكذلك الرقم الامتحاني واتباع الخطوات الاتية:

قوم بالدخول الى الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية.

اختر خانة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

اختار مرحلة الثالث متوسط ثم اختار الدور الأول.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك ستحصل على النتيجة بالدرجات بمجرد اعتمادها.

يمكنك كذلك أن تستعلم عن النتيجة أيضا من خلال موقع نتائجنا وذلك عن طريق اتباع ما يلي: