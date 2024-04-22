ألحقوا بسرعة.. طرح أراضي جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية فرص مميزة لمحدودي ومتوسطي الدخل

مع إطلاق المرحلة الرابعة من أراضي وزارة الإسكان، زاد الاهتمام بأسعار أراضي الإسكان الاجتماعي، وزارة الإسكان والمرافق، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قدمت مؤخر مجموعة من الشقق والأراضي التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، هذا العرض يمثل فرصة كبيرة للراغبين في تملك الأراضي أو السكن بأسعار تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، لذلك سوف تعرف على تفاصيل الطرح وخطوات الحجز للاستفادة من هذه الفرصة.

طرح أراضي الإسكان الاجتماعي في مصر 2024

أعلنت وزارة الإسكان في مصر، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح مرحلة جديدة من أراضي الإسكان الاجتماعي في الأول من أبريل 2024، وقدحددت الوزارة قيمة مقدم الحجز لكل فئة.

الفئة الأولى: أراضي الإسكان المتوسط، ومقدم الحجز 25 ألف جنيه. الفئة الثانية: أراضي الإسكان المتميز، ومقدم الحجز 100 ألف جنيه. الفئة الثالثة: أراضي الإسكان الأكثر تميز، ومقدم الحجز 350 ألف جنيه.

توزيع أراضي الإسكان الاجتماعي في مدن مختلفة2024

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح مجموعة جديدة من أراضي الإسكان الاجتماعي 2024، متوزعة على عدة مدن ومحاور مختلفة. يتضمن الطرح الجديد مجموعة من قطع الأراضي المخصصة للأراضي الأكثر تميز، والأراضي المميزة، وكذلك الأراضي المتوسطة، بما يوفر فرص متنوعة للسكان في مختلف المناطق.

محور الأراضي الأكثر تميز يحتوي على 65 قطعة أرض في مدن “6 أكتوبر، 15 مايو، الشروق، العاشر من رمضان”. محور الأراضي المميز يحتوي على 826 قطعة أرض في مدن “برج العرب الجديدة، ناصر الجديدة، ملوى الجديدة، الفشن الجديدة، أخميم الجديدة”. محور الأراضي المتوسطة، يحتوي على 856 قطعة أرض في مدن “السادات، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، بدر، غرب قنا، طيبة الجديدة”.

خطوات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي في مصر

إذا كنت ترغب في حجز أراضي الإسكان الاجتماعي، يجب عليك اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة يجب اتباعها لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي: