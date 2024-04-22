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فرحي أولادك وجربي طريقة عمل كيك البراونيز بالشيكولاتة بمكونات بسيطة واقتصادية
تعتبر كيك البراونيز بالشيكولاتة من أشهى وأكثر أنواع الحلويات شعبية لدى عشاق المأكولات الحلوة، فهي تتميز بقوامها الرقيق والهش في آن واحد وبطعمها اللذيذ الذي لا يقاوم بفضل مكوناتها الأساسية من الشوكولاتة والبيض والزبدة، وقد تكون فكرة إعداد هذه الحلوى المنزلية خيارًا رائعًا للإستمتاع بها مع العائلة والأحباب، خاصة أنها لا تتطلب الكثير من الجهد أو التكاليف، فبفضل مكوناتها البسيطة وخطوات التحضير السهلة، يمكن لأي ربة منزل إعداد كيك البراونيز اللذيذة في بيتها بكل سهولة.
مكونات عمل كيك البراونيز بالشيكولاتة
فيما يلي قائمة بالمكونات اللازمة لإعداد كيك البراونيز بالشيكولاتة وهي كالتالي :
- كوب من الدقيق.
- 3/4 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى.
- رقائق شوكولاتة (كمية حسب الرغبة).
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح.
- 6 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- 1/2 كوب من الشوكولاتة السائلة.
- 3/4 كوب من الشوكولاتة البيضاء.
- 4 بيضات.
- كوب و1/2 من السكر الأبيض.
طريقة تحضير كيك البراونيز بالشيكولاتة
فيما يلي الخطوات المتبعة لإعداد كعكة الشوكولاتة اللذيذة في المنزل:
- ابدئي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية تحضيرًا لخبز الكيك.
- في وعاء اخلطي الدقيق والملح ومسحوق الكاكاو معًا حتى تمتزج المكونات الجافة بشكل جيد.
- ضعي الشوكولاتة السائلة والزبدة والشوكولاتة البيضاء في إناء على نار هادئة، وحركيها باستمرار حتى تذوب وتصبح قوامها ناعمًا.
- في وعاء آخر ضعي السكر والبيض في خلاط كهربائي واخفقيهما على سرعة عالية حتى يصبح الخليط رقيقًا وخفيفًا.
- أضيفي خليط السكر والبيض إلى خليط الشوكولاتة الذائبة، واخلطيهما جيدًا حتى تمتزج المكونات معًا.
- صبي الخليط في صينية الخبز، ثم أضيفي رقائق الشوكولاتة وافرديها بالتساوي على الوجه.
- ضعي الصينية في الفرن المسخن واتركيها لمدة تتراوح بين 25 و 30 دقيقة.
- بعد انقضاء الوقت المحدد، أخرجي الصينية من الفرن واتركي الكعكة تبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.