مواجهة نارية .. موعد مباراة الهلال والعين في نصف نهائي في دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال والعين في نصف نهائي في دوري أبطال آسيا 2024 التي تعتبر من المباريات المهمة جداً والذي ينتظرها ملايين الجماهير من شتى الدول العربية على احر من الجمر، في اللقاء السابق بين الفريقين تم تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات، وبعد انطلاق المباراة في اليوم التالي من التالي شهدت المباراة منافسة وتحديات قوية للغاية بين الفريقين،

وفي اللقاء المنتظر يسعى كلا الفريقين الهلال والعين لاسترجاع أمجادهم والفريق الأكثر حظاً من يستحوذ الأهداف ويعلو رصيده من النقاط وانتقل إلى المباراة النهائي، ومازال الهلال يتربع في صدارة مجموعته وأيضاً فريق العين لأنهم من أهم وأقوى الفرق السعودية التي تواصل انجازاتها من بين مختلف الفرق، اليوم نتعرف سوياً على موعد مباراة الهلال والعين في نصف نهائي في دوري أبطال آسيا 2024.

موعد مباراة الهلال والعين في نصف نهائي في دوري أبطال آسيا 2024

اللقاء الأقوى الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بين الهلال والعين في نصف نهائي أبطال أسيا سوف ينطلق بعد 24 ساعة غداً الثلاثاء الموافق 23-4-2024، وسوف تقام مباراة كلا الفريقين على أرضية ملعب المملكة أرينا، ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

قائمة القنوات الناقلة مباراة الهلال والعين

عدة قنوات تستعد لنقل مباراة الهلال ضد فريق العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وأعلنت عن حقوق البث الحي المباشر منذ عدة ساعات وهي

القناة الرسمية للعرض هي شاشة SSC SPORT 1 HD والتعليق فيها بصوت فهد العتيبي ومدحت شلبي.

كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر الانترنت من خلال منصة شاهد – Shahid VIP بصوت المعلق فهد العتيبي

ويتم النقل عبر شاشة beIN Sports AFC بجودة عالية hd المعلق حسن العيدروس.

ترتيب فريق الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

مواجهات قوية خاضها كلا الفريقين الهلال والعين من المباريات السابقة، وأصبح ترتيب فريق الهلال الأول في المجموعة D ، حيث لعب الفريق 6 مباريات فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة رصيده 16 نقطة، كما يحتل فريق العين الترتيب الأول في المجموعة A ولعب 6 مباريات فاز في 5 مباريات وخسر في مباراة وإجمالي رصيده حتى الآن 15 نقطة.