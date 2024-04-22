سلم رواتب مهندس الشبكات في السعودية 2024.. من أهم المهن وأكثرها طلبًا

يتساءل الكثيرون عن سلم رواتب مهندس الشبكات في السعودية، حيث تعد من أهم المهن وأكثرها طلباً، خاصة في دول الخليج العربي كالمملكة العربية السعودية، هذه الوظيفة ضرورية لجميع الشركات ويتزايد الطلب عليها، فيما يلي سنعرض راتب مهندس شبكات الكمبيوتر في المملكة العربية السعودية.

سلم رواتب مهندس الشبكات في السعودية 2024

عند مناقشة راتب مهندس شبكات الكمبيوتر في المملكة العربية السعودية، من المهم الإشارة إلى أن متوسط الراتب لهذا المنصب هو 12,400 ريال سعودي، وهذا يدل على أن نصف مهندسي الشبكات في المملكة العربية السعودية يتقاضون أقل من هذا المبلغ، بينما يتقاضى النصف الآخر أكثر من ذلك.

الراتب الأدنى والأعلى لمهندسي الشبكات في السعودية

في المملكة العربية السعودية يتراوح الراتب لمهنة مهندس الشبكات بين 7,260 ريال (الحد الأدنى) و 20,800 ريال (الحد الأقصى)، ولا يتم تحديد هذا النطاق من خلال نص قانوني، ولكن من خلال دراسة استقصائية تشمل آلاف المهنيين والموظفين.

الوصف الوظيفي لمهندس شبكات الحاسوب في السعودية

يلعب مهندس شبكات الحاسوب دوراً هامًا في بناء وإدارة شبكات الحاسوب الأساسية التي تعتمد عليها جميع الشركات والمؤسسات، ومن أهم الشبكات الحيوية التي يتعاملون معها ما يلي:

الإنترنت، أو الشبكات الداخلية.

الشبكة الخارجية، ويشار إليها أيضًا بالاكسترا نت.

شبكات المناطق المحلية (LAN)، وهي شبكات الأعمال الداخلية.

الشبكات واسعة النطاق (WAN).

سلم رواتب مهندس الشبكات في السعودية حسب الخبرة

المهندسون الذين لديهم أقل من عامين من الخبرة فيكسبون عادةً إجمالي 8,350 ريال، بينما الموظف الذي خبرته من سنتين إلى خمس سنوات يكسب 10,200 ريال، وهو 23% أكثر من موظف خبرته سنتين بالضبط، بالإضافة إلى ذلك، يحصل الموظف الذي لديه خبرة من خمس إلى عشر سنوات على حوالي 14,500 ريال، أي بزيادة قدرها 42% مقارنة بمن لديهم خبرة من سنتين إلى خمس سنوات.

ويكسب الأفراد الذين لديهم خبرة من عشر إلى خمسة عشر سنة حوالي 17,000 ريال، بزيادة قدرها 17% مقارنة بمن لديهم خبرة من خمس إلى عشر سنوات، وفي مستوى الخبرة من خمسة عشر إلى عشرين سنة، يبلغ متوسط الراتب 18,700 ريال، بزيادة 10% مقارنة بمن لديهم خبرة من عشر إلى خمسة عشر سنة، وأخيرًا، يحصل الذين تزيد خبرتهم عن عشرين عامًا على ما يقرب من 19,700 ريال، بزيادة 6% مقارنة بالأفراد الذين لديهم خبرة من خمسة عشر إلى عشرين عامًا.