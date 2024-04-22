تم الرفع رسمياً.. جدول امتحانات السادس الإعدادي بالعراق 2024 الدور الأول عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات السادس الإعدادي بالعراق 2024 الذي نلاحظ أن هناك بحث مرتفع من قبل الطلاب عنه لأن الوزارة أعلنت رسمياً، ومازال هناك بعض الطلاب لم تطلع على الجدول النهائي لامتحانات ولكن على علم فقط بالموعد وهذا يعتبرونه غير كافي ، لان من خلال الجدول يمكنهم تنظيم أوقاتهم وبدء تجميع المراجعات والمواد الأساسية استعداداً للمذكرة،

تطور ملحوظ بعد تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة بتوجيهات الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم، وأكبر دليل ارتفاع نسب نجاح الطلاب في الفصل الدراسي الأول، وهذا ما جعل الطلاب شديد الحرص على الحضور المدرسي اليومي من أجل الاستفادة من شرح المعلمين والمعلمات بالنظام الجديد، نستعرض لكم عبر الفقرات التالية من المقال جدول امتحانات السادس الإعدادي بالعراق 2024 تابعوا معنا.

جدول امتحانات السادس الإعدادي بالعراق 2024

باقي 3 أسابيع وسوف تعقد امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول للعام 2024 في عموم المحافظات العراقية ولذلك قامت التعليم بإعتماد جدول الامتحانات والاعلان عنه كي يستعد الطلاب

الأحد الموافق 12 من مايو 2024 مادة التربية الدينية

يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024 مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 مادة اللغة الإنجليزية

يوم الأربعاء 15 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات

الخميس الموافق 16 مايو 2024 مادة الدراسات الاجتماعية.

السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة العلوم

الأحد الموافق 19 مايو 2024 مادة اللغة التركمانية.

ضوابط امتحانات السادس الاعدادي 2024

هناك بعض الضوابط التي تعلن عنها وزارة التربية والتعليم ويجب على الطلاب الالتزام بها لمرور فترة الامتحانات بكل هدوء، وهي عدم اصطحاب الطالب للهاتف الجوال داخل لجنة الامتحانات وعدم التحدث مع الزملاء داخل اللجنة، ويجب على الطلاب الحضور قبل انطلاق لجنة الامتحانات ب 30 دقيقة وأن يكون لدى الطلاب الرقم الامتحاني المخصص، وهذا لأن الصف السادس الاعدادي من المراحل الهامة جداً فيها تحديد مستقبل الطالب ولذلك يجتهد الطلاب كثيراً في المذاكرة ومتابعة الشرح والمراجعات التي تقدمها الوزارة لحصد أعلى درجات من النجاح، وهناك مواد أساسية يحصل من خلالها الطالب على أعلى الدرجات مقارنةً بباقي المواد، والأولى في الدرجات مادة اللغة العربية واللغة الكردية واللغة الإنجليزية والرياضيات.