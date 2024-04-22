جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 وأهم الضوابط التي تطبقها وزارة التربية والتعليم

بحث كبير على محركات جوجل الرسمية عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، حيث تعتبر امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من أكثر الموضوعات التي ينشغل بها الطلاب والكثير من الأسر، لأن الطلاب وصلوا لتلك المرحلة بعد جهد كبير وصمود لتحقيق أهدافهم،

كشفت وزارة التربية والتعليم الفني خلال الفترة الماضية عن مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية وأعلنت عن الجدول الزمني للامتحانات، وقامت سابقاً بفتح التسجيل على استمارة الامتحانات من أجل استلام ارقام الجلوس والحصول على فترة من الإجازة لحين انطلاق الامتحانات، مجهود كبير يبذله طلاب الثانوية املاً أن ترتفع معدلات النجاح عن السنوات الماضية، تابعوا معنا السطور التالية وسوف نستعرض لكم جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

طلاب الثانوية الأزهرية من الشعبة العلمية والأدبية في حالة من الترقب والانتظار لانطلاق الامتحانات لإنهاء تلك المرحلة وخوض تجربة تعليمية جديدة، وأعلنت التعليم عن موعد وجدول امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسية 2023-2024 والذي يأتي على النحو التالي:

السبت الموافق 1 يونيو 2024 الفقه والحديث.

الاثنين 3 يونيو 2024 مادة القرآن الكريم.

الأربعاء 5 يونيو 2024 مادتي الجبر والهندسة الفراغية.

السبت 8 يونيو 2024 مادة اللغة الإنجليزية.

الإثنين يوافق يوم الاثنين 10 يونيو 2024 مادة الاستاتيكا.

الأربعاء 12 يونيو 2024 الأدب والنصوص.

يوم السبت 22 يونيو 2024 امتحان الفيزياء.

الاثنين 24 يونيو 2024 التوحيد.

الأربعاء 26 يونيو 2024 النحو.

السبت 29 يونيو 2024 الأحياء.

يوم الاثنين 1 يوليو 2024 البلاغة.

يوم الأربعاء 3 يوليو 2024 مادتي التفاضل والتكامل.

الاثنين 1 يوليو 2024 مادة البلاغة.

الأربعاء 10 يوليو 2024 مادة الكيمياء.

السبت 13 يوليو 2024 مادة الصرف.

الإثنين 15 يوليو 2024 امتحان التفسير.

أهم ضوابط امتحانات الثانوية الأزهرية

أعلنت التعليم عن أدق التفاصيل والضوابط التي تطبقها فترة الامتحانات، ومن هنا بدأ الطلاب في البحث أيضاً عن خطة قطع الكهرباء هل تستمر فترة الامتحانات وما القرارات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بالأمر وخاصةً بأن طلاب الثانوية يعتادوا على المذاكرة في ساعات الليل وحتى طلوع الشمس لتحقيق أحلامهم بالتفوق والنجاح، وبشكل رسمي أعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي أن الحكومة أكدت أن الكهرباء تعمل بكامل طاقتها ولم يتم تطبيق تخفيف الأحمال فترة امتحانات الطلاب فلا داعي للقلق، كما يتم العمل على تجهيز اللجان المدرسية وتأمينها بشكل كامل لمنع الغش والحفاظ على صحة الطلاب من الاختلاط.