وزارة الشؤون الاجتماعية توضح التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 بالشروط الجديدة

يمكنك التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، تقدم هذه المنحة من الوزارة للأسر محدودة الدخل لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم واحتياجات أبنائهم من الأمور الضرورية، وتتيح الوزارة التسجيل في المنحة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وهي إلى ذلك وضعت بعض الشروط لتحقق الهدف من وراء المنحة والتي نبينها من خلال الأسطر التالية.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

يمكنك التسجيل في منحة 300 دينار عن طريق موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من خلال اتباع التالي:

الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع بإضافة البيانات المطلوبة، ورقم الهوية الوطنية، ثم إدخال كلمة السر والضغط على تسجيل الدخول.

اضغط على منحة 300 دينار تونسي.

قم بإضافة جميع المعلومات المطلوبة بدقة كبيرة في النموذج الذي يظهر لك على الشاشة.

قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

اضغط على إرسال الطلب.

يكون الرد خلال دقائق بعد مراجعة البيانات.

شروط منحة 300 دينار تونس 2024

وضعت وزارة الشؤون التونسية شروط ومعايير لصرف منحة 300 دينار من أهمها ما يلي:

أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في تونس بشكل دائم.

أن دخل المتقدم أقل من 180 دينار شهريًا.

لا يكون لدى المتقدم للمنحة وظيفة ثابتة في القطاع الخاص أو الحكومي.

لا يستطيع المتقدم تسديد المصروفات المدرسية للأطفال.

أن يكون المتقدم للحصول على المنحة من محدودي الدخل.

وصلنا معكم لنهاية مقالنا الذي بنا فيه طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس، وأهم الشروط اللازمة للتسجيل.